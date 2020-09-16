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Kundaklama olayında 1 kişi tutuklandı

Gemikonağı’nda meydana gelen kundaklama meselesi ile ilgili 1 kişi tutuklandı.

16 Eylül 2020 Çarşamba 11:01
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Kundaklama olayında 1 kişi tutuklandı

Gemikonağı’nda meydana gelen kundaklama meselesi ile ilgili 1 kişi tutuklandı. 
Polis Basın Bülteni’ne göre, mesele ile ilgili yürütülen ileri soruşturma kapsamında olayla bağlantısı olduğu tespit edilen O.T.H. (E-25) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor. 
LEFKE’DE KASTİ HASAR     
Lefke’de dün C.E.’nin (E-36), bir şahsın sorumluluğunda bulunan ikametgahı tasarrufuna almak amacı ile kapı kilidini kırıp hasara uğratıp içeriye girdiği tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklanırken, soruşturma devam ediyor. 
KARANTİNA OTELİNDEKİ ODASINDAN İZİNSİZ AYRILDI 
S.B.’nin (K-22) Çatalköy’de kalmakta olduğu karantina hoteli içerisinde bulunan odasından izinsiz olarak ayrıldığı tespit edildi. Soruşturma devam ediyor. 

Son Güncelleme: 16.09.2020 13:10
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