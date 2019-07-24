Kundaklama olayıyla ilgili 1 kişi  aranıyor

Girne’de iki şahsa ait aracı kundaklayan Atahan Çetinyürek’in suç ortağı olduğu anlaşıldı. Polis, olaya karışan Mehmet Nur Ateşi ararken, zanlı Çetinyürek dün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru İbrahim Varol, mahkemede mesele ile ilgili olguları aktardı.

Zanlının, çocukluk arkadaşı olan zanlı Mehmet Nur Ateş ile Cuma gecesi 21.30 raddelerinde buluştuktan sonra, önceden aralarında husumet olan müşteki Duygu Gilanlıoğulları’nın aracı olan ML 348 plakalı salon aracı yakma kararı aldıklarını ifade eden Varol, akabinde Girne’de faaliyet gösteren bir petrol istasyonundan henüz tespit edilemeyen boy ve ebattaki motor yağını aldıklarını söyledi.

Varol, zanlıların Pazar sabah 02.45 raddelerinde Lapta’da, Atilla Sokak’a giderek, zanlı Çetinyürek’in bir alt sokakta abisine ait PU 972 plakalı aracı içerisinde beklediğini, zanlı Ateş’in ise park halindeki Duygu Gilanlıoğulları’nın sorumluluğunda bulunan ML 348 plakalı salon aracı ateşe verdiğini ve aracın tamamen yanarak 30 bin TL hasara uğrattığını kaydetti.

Çıkan yangın neticesinde, müşteki Ali Vapur’a ait CD 776 plakalı salon aracın üzerine ateş sıçraması sonucu aracın tamamen yanarak tahmini 15 bin TL hasara uğrattığını söyleyen Varol, her iki aracın da tamamen kullanılamaz hale geldiğini belirtti.

Polis, meseleyle ilgili olarak her iki zanlı aleyhinde derdest emri temin edildiğini ancak zanlı Mehmet Nur Ateş’in halen aranmakta olduğunu ifade ederek, zanlı Çetinyürek’in Pazartesi günü mahkemeye çıkarılarak, aleyhinde 2 günlük tutukluluk emri temin edildiğini söyledi.

Bu süreçte, zanlı Çetinyürek’in verdiği bilgiler ışığında, zanlı Ateş’in olay esnasında giydiği motor yağı lekeli ve kısmen yanık olan beyaz renk kapişonlu ceketin Zeytinlik’te bir arazi içerisinde atılı vaziyette bulunduğunu aktaran Varol, ayrıca satın alındığı iddia edilen petrol istasyonunun kamera kayıtlarının da temin edilmiş olup, zanlıların Eco Tech marka 10-40 oranında 25 TL değerindeki motor yağını satın aldıklarının tespit edildiğini ifade etti.

Meseleyle ilgili tahkikatın devam ettiğini belirten polis, zanlının 6 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.