Kundaklama zanlıları yeniden mahkemede



Yeni Bakış gazetesinden Gamze Pir Baykur'un haberine göre; Mağusa’da Gülsün Yılsev’e ait Güney Kıbrıs Rum Yönetimi plakalı 2 aracın üzerine yanıcı madde dökerek ateşe vermek suretiyle kasti hasara uğrattıkları iddia edilen zanlı Enis İnönü ve Zafer Eriz almış oldukları tutukluluk süresinin dolmasının ardından yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

“Kasti hasar” suçlamasıyla ilgili olarak mahkeme huzuruna çıkarılan zanlı İnönü ile Eriz’in tutukluluk süreleri 6’şar gün daha uzatıldı.

Olay yerinde oldukları tespit edildi...

Meselenin tahkikat memuru Yusuf Karaoğulları, 1 Ocak tarihinde saat 04:00 raddelerinde henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı Gülsün Yılsev’e ait HKH 374 ve KTF 421 plakalı salon araçların üzerine muhtemelen yanıcı madde dökülüp ateşe verilmek suretiyle kasti hasara uğratıldığını belirtti. Karaoğulları, mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikat neticesinde konu araçlar yakıldıktan sonra zanlı Zafer Eriz’in koşarak zanlı Enis İnönü’nün kullanımındaki aracına bindiği ve olay yerinden kaçtığının tespit edildiğini belirtti. Zanlı İnönü’nün 4 Ocak tarihinde ikinici bir gönüllü ifade verdiğini belirten Karaoğulları, zanlı İnönü’nün olay gecesi zanlı Eriz ile olay yerinde olduğunu söylediğini açıkladı. Karaoğulları, olayın görgü tanığına tanıtma merasimi yapıldığını ifade ederek, görgü tanığının olay gecesi olay yerinden koşarak kaçan kişinin zanlı Eriz olduğunu tespit ettiğini açıkladı. Yürütülen tahkikat kapsamında incelenen kamera kayıtlarından zanlı Eriz’in Kumyalı’da bir benzin istasyonundan bidonla benzin aldığının tespit edildiğini belirten Karaoğulları, ayrıca zanlıların olay yerinde olduklarının tespit edildiğini ancak ne amaçla olay yerinde olduklarının henüz tespit edilemediğini söyledi. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın devam ettiğini belirten Karaoğulları, zanlıların 8’er gün süreyle daha poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

6’şar gün daha

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlı Enis İnönü ile Zafer Eriz’in tahkikat maksatları bakımından tutukluluk sürelerinin 6’şar gün daha uzatılmasına emir verdi.