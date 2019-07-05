Kundaklama zanlısına 3 gün tutuklu!

Mahkemede meseleyle ilgili olarak yeminli şahadet veren polis memuru Soner Şaban, 2 Temmuz 2019 tarihinde saat 04.56'da Hamitköy'de Atatürk caddesi üzerinde bulunan 28 numaralı apartmanın alt kısmındaki Börke Kâşif’e ait müteahhitlik ofisinin güneye bakan camdan mamul dış cephe duvarı kimliği meçhul şahıs veya şahıslarca muhtemelen sert bir cisim atılarak kırıldıktan sonra içeriye muhtemelen yanıcı bir madde dökülerek kundaklandığını belirtti. Polis, mesele ile ilgili olarak ilk nazarda bağlantısı olduğu tespit edilen zanlı Nijat Aghayarov’un Lefkoşa Adli Şube ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda Girne’de tespit edilerek 3 Temmuz 2019 tarihin de tutuklandığını anlattı. Polis, zanlının ikamet ettiği bölgeden yanıcı madde aldığının belirlendiğini söyledi. Polis, mesele ile ilgili tahkikatın geniş çaplı olarak devam ettiğini, alınacak birçok ifade ve aranan şahıslar olduğunu belirterek, 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.