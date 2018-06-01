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Kunduracı, bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı

36 yaşındaki anne Bilge Lord Kunduracı, bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde yeniden yargıç huzuruna çıkarıldı.

01 Haziran 2018 Cuma 13:20
Kunduracı, bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı

BRT'de yer alan habere göre, Hafta başı Gönyeli’de 7 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldürmekle suçlanan 36 yaşındaki anne Bilge Lord Kunduracı, bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde yeniden yargıç huzuruna çıkarıldı.

Zanlı mahkemeye getirilirken, herhangi bir olay yaşanmaması için geniş güvenlik önlemleri alındı. Kaza Mahkemesi Yargıcı Rauf Kürşad huzurunda görülen duruşmada polis müfettişi Mehmet Sözmener, devam eden tathkikat hakkında bilgiler verdi.

Sözmener, zanlı Bilge Lord Kunduracı’nın, 27 Mayıs 2018’de ayrılma aşamasında olduğu eşi Ercan Kunduracı’nın sosyal paylaşım sitesindeki bir paylaşımına sinirlenerek, oğlu Ercan Kaya Kunduracı’yı bıçaklayarak öldürdüğünü anlattı.

Sözmener, olay sonrası tutuklanan zanlının gönüllü ifadesi ile suçunu itiraf ettiğini de vurgulayarak, zanlının 3 gün tutukluluk aldığı 29 Mayıs’tan bu yana yaşanan gelişmeler ve edinilen bilgileri aktardı.

Sözmener, olay yerinden alınan emarelerin, incelenmek üzere Türkiye’ye gönderileceğini, zanlı Bilge Lord Kunduracı’nın cezai ehliyeti ve olay öncesine ait psikolojik durumunun incelenmesine ise devam edildiğini söyledi.

Psikolojik durum değerlendirmelerinin Barış Ruh ve Sinir Hastanesi’nde devlet doktorları tarafından yapılmakta olduğunu dile getiren Sözmener, değerlendirmenin ilk aşamasının tamamlandığını da vurguladı.

Sözmener, tüm olasılıkların değerlendirilmesi ve tanık ifadesi ile emare toplanmasının sürmesi nedeniyle zanlı Bilge Lord Kunduracı’nın 7 gün daha tutukluluğunu talep etti.

Kaza Mahkemesi Yargıcı Rauf Kürşad da, yapılan değerlendirmeler ışığında zanlıya 7 gün daha tutukluluk verdi.

Bilge Lord Kunduracı, mahkemenin 7 gün daha tutuklukuk kararının ardından salonda kısa süreli rahatsızlık yaşarken, yoğun güvenlik kordonu içerisinde mahkemeden çıkarıldı.

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vatandaş 2018-06-01 15:55:41

daha çok baygınlık geçirecen kurtulmak için ölmek isteycen ama bilmen ki asıl felaketi ozaman yaşayacan yazık çok yazık

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Vatandaş 2018-06-02 02:40:34

Lütfen bu pisikopatı bir kereliğine kanunu hiçe sayıp ölen çocuğun babasına teslim edin.. edin ki adalet yerini bulsun

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