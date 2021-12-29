Kur Korumalı Mevduat Sistemi KKTC'de de Uygulanacak

Maliye Bakanlığından yapıla yazılı açıklamaya göre, beraberindeki heyetle birlikte çeşitli temaslarda bulunmak üzere dün öğlen saatlerinde Ankara’ya giden Bakan Oğuz bu sabah adaya döndü.

Açıklamaya göre Maliye Bakanı Oğuz temasları çerçevesinde ilk olarak Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile görüştü. Oğuz görüşmede Bakan Nebati’ye yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.

Heyetler arası görüşmede yeni ekonomik modelleme ile ilgili kur korumalı mevduat hesaplarının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de uygulanmaya alınması konusunda fikir birliğine varıldı. Konunun ivedilikle ele alınıp çalışılması için heyetlere talimat verildiği belirtildi. Ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin genel ekonomik durumu ve gelir artırıcı önlemler hususunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Bakan Oğuz aynı çerçevede Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile de bir araya geldi. Yapılan görüşmede kur korumalı Türk Lirası mevduat hesaplarının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de uygulaması konusunda teknik ayrıntılar ele alındı. Burada da heyetler arası görüşmelerin devam edeceği belirtildi.

Bakan Oğuz’a Maliye Bakanlığı Müsteşarı Cengiz Çoli, Bakanlık Genel Koordinatörü Özdemir Kalkanlı, Bakanlık Danışmanı Ozan Özuyanık ve KKTC Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay eşlik etti.