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“Kur korumalı mevduat sisteminin KKTC'de başlayacağını düşünmüyorum”

Albank Genel Müdürü Ahmet Karavelioğlu, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

29 Haziran 2022 Çarşamba 10:21
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“Kur korumalı mevduat sisteminin KKTC'de başlayacağını düşünmüyorum”
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ÖZEL HABER

Albank Genel Müdürü Ahmet Karavelioğlu, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

Karavelioğlu, “Kur korumalı mevduat sisteminin KKTC’de başlayacağını düşünmüyorum. Türkiye’nin uyguladığı ekonomi politikası düşük faize dayalı. Enflasyon da bir kenara bırakıldığı için Türk lirasında duran insanlar ciddi bir zarar ediyor. Doğal olarak insanlar dövize ve diğer enstrümanlara döndü. Burada temel nedenler hem maliyet artışı hem de talep artışının olmasıdır. Türk lirasından kopuş başlayınca, devlet ‘ben faiz vermiyorum ama kur farkını ben getiri sağlayacağım’ dedi. Bu aslında dövizi yönelmenin önünü kesmeye çalışmak içindi ancak maalesef bu olmadı. Bunun çok ciddi sakıncaları da var. Eğer faiz artırılsaydı bunu banka ödeyecekti. Ama şuan yüzde 17’sini banka ödüyor, geri kalanını devlet ödüyor. Ben KKTC’de olacağına ihtimal vermiyorum. Çünkü uygulamada çok ciddi sıkıntılar olacak. Bir kişi faizi alır ve kur korumasındaki farkını alamazsa ciddi sıkıntılar olur. O mekanizmanın KKTC’de çok kolay kurulabileceğine ihtimal vermiyorum” dedi.

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