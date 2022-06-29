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Albank Genel Müdürü Ahmet Karavelioğlu, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

Karavelioğlu, “Enflasyon dönemlerinde devletin gelirleri artar. Bunu da son açıklanan verilerde gördük. 104.7 milyon bütçe fazlası var. Bunun temel nedeni, bir, maliyet artışları diğeri de kurun artması. Kur ve fiyat artışı devletin gelirlerini artıyor. Devletin elini taşın altına sokması gerekiyor. Memura hayata pahalılığını ödemek için elini taşın altına koyan devletin özel sektöre de bu desteği vermesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.