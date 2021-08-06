"Kural tanımazlık had safhada"

Çiğdem Aydın - Özel Haber

Sıklıkla vatandaşları hatalı park yaptığı veya park yapılmaması gereken noktalara park ettikleri gerekçesiyle ceza yağmuruna tutan zabıtalar kaldırım üzerine Belediyenin resmi aracının park etti ve özel işi için gitti.

Kendilerini uyaran vatandaşa ise sert çıkan zabıta memurları kural tanımazlıklarını sürdüyor.

Gündem Kıbrıs'a ulaşan vatandaşlar yaşadıkları olayı şöyle anlattı; "Bu araç belediyenin kullanan bayan hatalı park etti. Ona sordum biz park yapsaydık hemen yazarsınız, döndü bana dedi ki istersen polisi ara kimi istersen ara dedi ve benim kullandığım aracın plakasını aldı.Amaç birgün beni yazmak. Tavırları çok sert sanki başkan kendisi.Araç bu 11.30 sıralarında bu fotoğrafı çektim"