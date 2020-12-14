KURALLARA UYMAYAN TOPLU TAŞIMACILARA CEZA!

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı kararlar doğrultusunda yapılan açıklamada, “5 Eylül 2020 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren taşımacılık sektörü ile ilgili tedbirlerin halen daha uygulanmadığı gözlemlenmektedir. Bu nedenle 15 Aralık 2020 tarihinden itibaren otobüs, minübüs, taksi vb. toplu taşımacılık yapan araçların, şoför mahalini aparat ile yolculardan ayırmamaları halinde ilgili yasa kapsamında haklarında cezai işlem başlatılması uygun görülmüştür” denildi.