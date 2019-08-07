Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
TFF açıkladı! Süper Kupa'nın saati değişti!
TFF, Süper Kupa’nın saatini değiştirdi!
Hibiskus nasıl kullanılır, çayı nasıl demlenir?
Hangi meyve neye iyi geliyor?
Aloe Vera cilde nasıl sürülür?
Merkür'le İlgili Önemli Keşif

Kurban Bayamı Pazar Günü Başlayacak

 İslam dünyasının iki bayramından biri olan Kurban Bayramı, bu yıl 11-14  Ağustos tarihleri arasında kutlanacak. Bayram arifesi 10 Ağustos Cumartesi günü.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 14:16
Kurban Bayamı Pazar Günü Başlayacak

 İslam dünyasının iki bayramından biri olan Kurban Bayramı, bu yıl 11-14  Ağustos tarihleri arasında kutlanacak. Bayram arifesi 10 Ağustos Cumartesi günü.

Bayram namazı, Kurban Bayramı’nın birinci günü olan 11 Ağustos Pazar günü, saat 06.40’da kılınacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI’NDA TEBRİK KABULU

Kurban Bayramı’nın birinci günü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı, tebrikleri kabul edecek. Cumhurbaşkanlığı’ndaki tebrik kabulü, 10.00 ile 11.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

CEZAEVİNDE AÇIK GÖRÜŞ YAPILACAK

KKTC Merkezi Cezaevi’nde bulunan hükümlü ve tutuklulara, Kurban Bayramı süresince 09:00 ile 16:30 saatleri arasında yakınları ile önceden belirlenen programa göre açık görüş olanağı sağlanacak.

Kurban  Bayramı ziyareti için cezaevine gidecek ziyaretçilerin kendini tanıtıcı bir belge getirmek zorunda olduğu, ziyaretçiler tarafından getirilen yiyeceklerin ziyaret süresince tüketilecek şekilde kısıtlı olması gerektiği bildirildi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayamı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Taçoy: ‘Bir şey varsa mutlaka bulacağız’
Taçoy: ‘Bir şey varsa mutlaka bulacağız’
Değirmenlik Belediyesi BES ile Toplu İş Sözleşmesini İmzalandı
Değirmenlik Belediyesi BES ile Toplu İş Sözleşmesini İmzalandı
Sürücülerin Dikkatine!
Sürücülerin Dikkatine!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim