İslam aleminin 4 günlük Kurban Bayramı yarın başlıyor.

Tatlıların yapıldığı, yemeklerin hazırlandığı, küslüklerin son bularak aileleri bir araya toplayan bayram için son hazırlıklar arife günü olan bugün tamamlanacak.

BAYRAM NAMAZI YARIN 06.14’TE KILINACAK

Bayramı namazı yarın 06.14’te kılınacak

MERKEZİ CEZAEVİNDE AÇIK GÖRÜŞ YAPILABİLECEK

Merkezi Cezaevi’nde ise, pandemi önlemleri çerçevesinde bir süredir yapılmayan açık görüş bu bayram yapılabilecek.

Mahkumlar 4 gün boyunca 2 periyot halinde aileleriyle toplam 5 kişiyi geçmeyecek şekilde açık görüşme gerçekleştirebilecek.

İlk periyot sabah 09.00-12.00, ikinci periyot ise; 13.00-16.00 saatlerinde olacak.

Bayramın birinci ve ikinci günü ağır cezalılar, üçüncü günü birinci periyotta hafif cezalılar, üçüncü günü ikici periyot ile dördüncü günü de hükümsüz tutuklular aileleriyle açık görüşme yapabilecek.

CUMHURBAŞKANLIĞINDA BAYRAM TEBRİĞİ

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, bayramın birinci günü Cumhurbaşkanlığı'nda bayram tebriği kabul edecek.

Cumhurbaşkanlığındaki bayram tebriği, 10.30’da, halka açık olacak.

İZİNLİ MÜZİKLİ EĞLENCE YERLERİ, KURBAN BAYRAMI İÇİN ÖZEL İZİN ALMAYACAK

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi, taraflarından verilen müzik izinlerinin, Kurban Bayramı için de geçerli olacağını duyurdu.

Çevre Koruma Dairesi’nden daha önce izin almış müzikli eğlence yerleri, izinlerinde belirtilen koşullara uymak kaydıyla 9-10-11-12 Temmuz tarihlerinde, Daire’den herhangi bir ek izin almaksızın müzik yayını yapabilecek.

Müzik yayını yapacak işletmelerin, öncelikle Çevre Koruma Dairesi’nden önceden alınmış ve süresi dolmamış müzik izin belgesine sahip olmaları gerek.

Çevre Koruma Dairesi’nden alınmış geçerli bir müzik izni olmadan veya müzik izni koşullarına aykırı olacak şekilde müzik yayını yapan işletmelere 18/2012 sayılı Çevre Yasası kapsamında yasal yaptırım uygulanacak.

Mezarlıkların da ziyaret edildiği Kurban Bayramı’nın huzurlu ve sorunsuz geçmesi için Polis Genel Müdürlüğü ve belediyeler de önlemler aldı.

POLİS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEDBİRLERİNİ ALDI

Polis Genel Müdürlüğü, tüm halkın Kurban Bayramı’nı en içten dilekleriyle kutlayarak, sağlıklı, huzurlu ve kazasız bir bayram geçirilmesini temenni etti.

Polis Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı’nı halkın huzur ve güven ortamı içerisinde idrak edebilmesi için görev ve sorumluluklarının gerektirdiği tüm emniyet tedbirlerini aldığını açıkladı.

Kurban Bayramı’nda vatandaşlar şikayetlerini ve yardım taleplerini “155 Polis İmdat, 199 İtfaiye, 156 Alo Narkotik” ve diğer telefon hatlarından kesintisiz 24 saat polise iletebilecek.

Polis, bayram nedeniyle daha da yoğunlaşacak trafikte, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürmemek için vatandaşlara; “Trafik kurallarına uyması, uymayanları uyarması ve alkollü araç kullanmaması” çağrısında bulundu.

Polis Genel Müdürlüğü vatandaşlara şu çağrılarda bulundu;

“Alkol almışsanız araç kullanmayınız, gerekirse polisten yardım isteyiniz. Trafik kazalarına neden olan ve sürüş esnasında dikkati dağıtan cep telefonu ile konuşmak, mesaj atmak, bluetooth üzerinden konuşmak veya yazışmak gibi kural ihlallerini yapmayınız. Başkalarının can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanan ve trafik kurallarına uymayan sürücüleri hiç çekinmeden polise ihbar ediniz. Emniyet kemerinin hayat kurtardığını unutmayınız.

Araçta seyahat eden herkesin mutlaka emniyet kemerini takmasını sağlayınız. “Çocuklarımızı araçlarımızda emniyet kemeri ile, evlerimizde kollarımız ile saralım”

Süratli araç kullanmayınız. Süratin yolları değil, kendi yaşamınızı kısaltabileceğini unutmayınız.

Trafikte önceliğiniz; “Sürat yapmak değil, gideceğiniz yere sağlıklı varmak ve sevdiklerinizle kucaklaşmak” olsun.

LTB, BAYRAM SÜRECİNDE DE YURTTAŞLARA HİZMET VERMEYE DEVAM EDECEK

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) başkent Lefkoşa’da yurttaşların Kurban Bayramı’nı, belediye hizmetleri açısından sorunsuz ve eksiksiz geçirmesi için gerekli tüm hazırlıkları yaptı, acil durumlar için önlem ve tedbirleri aldı.

LTB gerek rutin çalışma programlarıyla, gerekse nöbetçi çalışanlarıyla bayram tatilinde de hizmet vermeye devam edecek.

Lefkoşalılar bayram süresi boyunca her türlü taleplerini “Alo 185 Çözüm Hattı”na 24 saat bildirebilecek.

Zabıta ekipleri bayram tatili süresince görevlerinin başında olacak ve rutin olarak gerçekleştirdikleri denetim ve kontrollerini de sürdürecekler.

LTB Halk Sağlığı Şubesi, bayram öncesinde de yurttaşların hijyenik ortamlarda taze ve sağlıklı gıda tüketmesi için rutin denetimlerini yapıyor.

Denetimlerde gıda işletmeleri, berber ve kuaför salonları, güzellik salonları, restoranlar, kafeler ve kahvehaneleri genel hijyen açısından denetledi. Bayram tatili süresince de Halk Sağlığı Şubesi nöbetçi ekipleri görev başında olacak.

LTB Temizlik Şubesi tarafından rutin olarak yapılan genel çöp toplama çalışması bayram süresince hiçbir gecikme ve aksaklık olmadan aynı şekilde devam edecek.

Temizlik Şubesi ekipleri ayrıca bayram sürecinde de şehrin temizlik ve düzeninin bozulmaması adına ana arterlerdeki temizlik çalışmalarını sürdürecek.

LTB sınırları içerisinde yer alan tüm mezarlıkların temizliği de Temizlik Şubesi ekipleri tarafından bayram öncesinde tamamlandı.

Defin İşlemleri için 0548 8340582 numaralı telefondan Münür Avşaroğlu’na ulaşılabilecek.

BAYRAMDA AÇIK PAZAR KURULMAYACAK

Pazar günleri Merkez Lefkoşa’da kurulan Açık Pazar 10 Temmuz Pazar günü, Bayramın ikinci günü olması nedeniyle kurulmayacak.

Belediye Pazarı (Bandabuliya) 11 Temmuz Pazartesi günü açık olacak.

LTB KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE EKİBİNE 7/24 ULAŞILABİLECEK

Bayram süresince LTB Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ekibine 7/24 ulaşılabilecek, aranabilecek, mesaj atılabilecek.

Her türlü bilgilendirme, yönlendirme ve sığınma talepleri için 0542 876 30 30 ve 0533 855 30 30 numaralı telefonlar 7/24 aranabilecek, Whatsapp veya Viber’dan mesaj atılabilecek.

KİOSK CİHAZLARINDAN 7/24 KONTÖRLÜ SU YÜKLENEBİLECEK

Bayram tatili süresince kontörlü su sayacı kullanan aboneler LTB binası girişinde, LTB Fidanlığı’nda, Kemal Şemiler Caddesi’nde (Metehan), Hamitköy’de Atatürk Caddesi üzerinde ve LTB Haspolat Şubesi’nde bulunan kiosklardan kartları ile diledikleri zaman su yükleyebilecekler.

Ayrıca su faturası, emlak vergisi, reklam borcu, meslek vergisi borcu, LTB kira borcu ve trafik cezaları da www.lefkosabelediyesi.org web sitesinden ödenebiliyor.

GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ DE BAYRAM TATİLİNE HAZIR

Gazimağusa Belediyesi, Kurban Bayramı süresince doğacak gereksinimlerin karşılanması amacıyla hizmetlerini sürdürmeye devam edecek.

Bayram tatili boyunca kurban atıklarının toplanması için ek hizmet verilecek.

Bugün de hizmette olacak Gazimağusa Belediye Mezbahası Kurban kesimi için bayram boyunca açık olacak.

Acil durumlar için bütün birimlerinde acil müdahale ekiplerini sürekli göreve hazır durumda bulunduran Gazimağusa Belediyesi, acil durumlarda 185 veya 0548 8166024 numaralı telefondan aranabilecek.

Devlet Su İşleri Dairesi’nin kontrolündeki ana hattaki patlaktan dolayı aksayan su dağıtımı normale dönmeye başladı, Gazimağusa’nın geneline su verilmeye başlandı, basıncın artması ve hatların dolmasıyla Bayramın 1. günü tam randımanın sağlanacağı bildirildi.

KURBAN ATIKLARININ TOPLANMASI İÇİN EKİPLER HİZMETTE OLACAK

Gazimağusa Belediyesi mezarlıklarda, şehitlikler ve camilerde devam ettiği rutin çalışmalarına ek olarak bayramda yaşanacak yoğunluğa karşı temizlik konusunda ortaya çıkacak ihtiyaçları karşılamak için önlemlerini aldı.

Bayram tatili boyunca evsel atık toplama hizmetlerinde herhangi bir değişiklik yapılmadan mevcut program aynen uygulanırken, sokakların genel temizliği bayramın 1. günü ve diğer günlerde ana caddelerde devam edecek.

Bayram boyunca kurban atıklarının toplanması için ekipler hizmette olacak. Evlerinde kurban kesecek vatandaşlar belediyenin 0548 8473035 numaralı telefonunu arayarak kurban atıklarının alınmasını talep edebilecek.

Kurban atıklarının çevre kirliliğine ve kokuya neden olmaması için konteynerlere ve çevreye atılmaması gerekiyor.

Büyük boy çöp poşetlerine konulması gereken kurban atıkları gezici ekipler tarafından hızla toplanarak kötü kokuya neden olmalarının önüne geçilecek.

Bayram tatili süresince, su hatlarında meydana gelecek patlak ve arızalar için Belediyenin Su İşleri Birimi’nin acil durumlarda kullandığı 0548 8166030 numaralı telefon aranabilecek.

Cenaze ve defin hizmetleri için bayram günlerinde de 0548 8166051 numaralı hizmet telefonun yirmi dört saat aranabilecek.

GİRNE BELEDİYESİ KURBAN BAYRAMI’NA HAZIR

Girne Belediyesi, bayram tatili süresince, Girne halkına hizmet verebilmek için birtakım tedbirler aldı.

Bayramın birinci günü dahil, Çarşı Merkezi, Kordonboyu ve Otellerin çöplerini toplayacak belediye ekipleri, rutin programına uygun olarak temizlik hizmetlerini verecek.

Bayram öncesinde zabıta (kolluk) ve sağlık şubesi ise, kentteki işyerleri ile restoranların denetimini yapıp, ayrıca izinsiz seyyar satıcıları kontrol etti.

Bayramda defin hizmeti verebilmek için de tedbirlerini alan belediye, mezarlıkları bakımdan geçirerek bayram ziyaretleri için hazır hale getirdi.

Vatandaşlar, Girne Belediyesi’ni bayram tatili süresince acil durumlarda aşağıda belirtilen telefon numaralarından arayabilecek:

İmar, 0548 881 21 14, Bayındırlık 0542 852 21 18, Temizlik İşleri 0533 871 29 29 / 0533 825 17 03, Su İşleri 0542 882 11 18 / 0548 838 88 10, Kanalizasyon İşleri 0533 870 20 17, Cenaze ve Defin İşleri 0533 840 52 20 / 0533 850 64 13, Zabıta (Kolluk) Hizmetleri 0533 826 25 47, Sağlık İşleri 0533 870 20 14.

Vatandaşlar her türlü bilgi ve şikâyetleriniz için Belde hudutları içerisinden ALO 185 numaralı telefonu arayabilecek.

GÜZELYURT BELEDİYESİ KURBAN BAYRAMI’NA HAZIR

Güzelyurt Belediyesi, Kurban Bayramı tatili süresince belediye tarafından verilen hizmetlerin düzenli olarak sürdürülebilmesi amacıyla tedbirlerini alarak, herhangi bir aksaklığın yaşanmaması için ekiplerin çalışma gün ve saatlerini düzenleyerek, nöbetçi ekipler devreye koydu.

Güzelyurt Belediyesi, kentin, yol, sokak ve caddelerin temizlik hizmetleri bayram öncesi ve tüm tatil süresince kirliliğe meydan vermemek amacı ile devam ettirilecektir.

Merkezde bulunan işyeri ve konutların evsel atıkları tatil süresince normal program aksatılmadan ekipler tarafından kaldırılacak.

Kentin tüm bölgelerindeki şebekeye 24 saat kesintisiz verilen su normal programına devam edecek. Herhangi bir şebeke arızasına karşı oluşturulan nöbetçi ekip tatil süresince devrede olacaktır.

Tüm mezarlıklar bayram ziyaretleri için kontrol ve bakımdan geçirildi. Ayrıca tatil süresince mezarlıklarda görevli personel bulundurulup hizmetlerin aksamadan verilmesi sağlanacak.

Oluşabilecek sorun ve şikayetlere anında müdahale edilebilmesi amacı ile tatil süresince nöbetçi kolluk ekipleri görevlendirildi.

Tartı Merkezi bayram tatili süresince kapalı olacak. Tatil süresince acil bir durum olması halinde Merkez Tartı için 0533 834 9507, Cypfruvex Tartı için 0542 888 8101 numaralı telefon gelecek taleplere cevap verecek.

Kesimhane bayramın birinci günü ve ikinci günü 07.00-16.00 saatleri arasında kurban kesmek isteyen vatandaşlar için açık olacaktır.

Salhane 11 Temmuz 2022 Pazartesi kapalı olup, 12 Temmuz tarihinden itibaren rutin programına devam edecek.

Açık Pazar, bayramın birinci gününe denk gelmesi nedeniyle 9 Temmuz 2022 Cumartesi günü kapalı olacak.

Vatandaşların su faturası ödeme veya su sayacına su yüklemesi yapabilmesi için Hizmet Binası bayramın üçüncü günü olan 11 Temmuz Pazartesi günü 09.00-13.00 saatleri arasında açık olacak.

Ön ödemeli su sayacı bulunan vatandaşlar ihtiyaç hasıl olması durumunda Kapalı Pazar, Kalkanlı ve Bostancı Şubelerinde bulunan paypoint noktalarından 24saat su yüklemesi yapılabilecek.

Alınan tedbirlerin yanı sıra tüm ihtiyaçlar ve şikayetler için 0548 829 3243, 0548 8293244, 0548 829 3245 numaralı telefon hatları Bayram tatili süresince vatandaş şikayet ve isteklerini karşılamak ve hizmet vermek üzere tahsis edildi.

İSKELE BELEDİYESİ KURBAN BAYRAMI’NA HAZIR

İskele Belediyesi, 9 Temmuz’da başlayacak ve 4 gün sürecek Kurban Bayramı’na hazır.

Vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için tüm tedbirlerini alan İskele Belediyesi’nde bayram süresince temizlik, defin ve su işleri birimi kesintisiz hizmet vermeye devam edecek.

Vatandaşların sağlıklı kurban kesmesine olanak sağlamak için İskele Belediye Mezbahası bayramın birinci gün olan 9 Temmuz Cumartesi ve ikinci gün olan 10 Temmuz Pazar günü 08.00-16.00 saatleri arasında açık olacak, mezbahaya maskesiz girişlere izin verilmeyecek.

İskele Belediyesi Halk Plajı’nda bulunan Babutsa Büfe bayram süresince açık kalacak. Piknik alanında bulunan İskele Belediyesi Piknik Restoran ise bayramın birinci günü hariç her gün hizmet verecek.

İskele Belediyesi’nin katkılarıyla Festivalciler Derneği tarafından 8-17 Temmuz tarihleri arasında Halk Plajı’na kurulacak Bayram Panayırı Lunaparkın da açılış saatleri olan 18.00-01.00 saatleri arasında gezilebilecek.

Öte yandan İskele Belediyesi Zabıta Birimi de hem panayır yerinde devriye gezecek, hem de bayram süresince on-call hizmet verecek.

Vatandaşlar herhangi bir sorun bildirimi için 0548 810 11 16 numaralı ALO ZABITA hattına ulaşabilecek. Bayram süresince İskele Belediyesi’ne de 0548 810 11 77 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

BELEDİYE MEZBAHASI 1. VE 2. GÜN 08.00-16.00 SAATLERİ ARASINDA AÇIK OLACAK

İskele Belediyesi, vatandaşların sağlıklı kurban kesmesine olanak sağlamak için Mezbahayı birinci gün olan 9 Temmuz Cumartesi ve ikinci gün olan 10 Temmuz Pazar günü 08.00-16.00 saatleri arasında açık tutacak.

Vaka sayılarında yaşanan artış üzerine mezbahaya gelecek vatandaşların maskesiz girişlerine izin verilmeyecek. İskele Belediyesi’ne ait Mezbahaya ulaşmak isteyenler 0548 810 11 62 numaralı telefondan Firuz Aykan’ı arayabilecek.

MEZBAHA İÇİN KARARLAR ALINDI

İskele Belediyesi Mezbahasında Kurban Bayramı için hayvan kesimleri 09 - 10 tarihlerinde 08:00 - 16:00 saatleri arasında yapılacak.

İskele Belediyesi Mezbahasına maskesiz girişlere izin verilmeyecek.

İskele Belediyesi Mezbahasında görev alacak hayvan kesim görevlisi kişiler, sağlık karnelerini görevli Zabıta Memuruna ibraz edecek.

İskele Belediyesi Mezbahasında et parçalama işlemi yapılmayacak. İçeriye kurban sahibi yalnızca 1 kişi alınacak.

Kurbanlar, sahiplerinin Belediye Zabıta Memurundan alacağı sıra numaralarına göre hayvan kesim görevlileri tarafından kesilecek.

İSKELE BELEDİYESİ MEZBAHASI 11 - 12 TEMMUZ 2022 TARİHLERİNDE KAPALI OLACAK.

Temizlik, su ve defin işlemleri kesintisiz devam edecek

İskele Belediyesi; halka hizmet anlayışı çerçevesinde tatil günlerinde herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için de önlemlerini aldı.

Bayram tatili süresince İskele Belediyesi Temizlik İşleri Birimi, Su İşleri Birimi ve Defin İşleri Birimi kesintisiz hizmet verecek.

İskele ve köylerinde rutin temizlik işlerine devam edecek olan birime, sorun yaşanması durumunda 0548 810 11 05 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

Herhangi bir arıza ya da kesinti durumunda ise Su İşleri Birimi’ne 0548 810 11 09 numaralı telefondan Birim Sorumlusu Sabri Kurukafa’ya ya da 0548 810 12 29 numaralı telefondan Teknik Sorumlu Veli Çağakanlı’ya, Cenaze-defin işleri ve genel sorun bildirimi için ise Ustabaşı Cengiz Er’e 0548 810 11 05 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

ŞİKÂYETLER İÇİN ALO ZABITA DEVREDE OLACAK…ZABITA, BAYRAM YERİNDE DEVRİYE GEZECEK

İskele Belediyesi Zabıta Birimi de İskele Belediyesi Halk Plajı’nda kurulacak bayram panayırı süresince 17.00-01.00 saatleri arasında devriye gezecek.

Zabıta ayrıca on-call hizmet verecek. İskele ve köylerinde yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluk durumunda, Alo Zabıta, bayramda da aktif olacak. Vatandaşlar gördükleri herhangi bir olumsuzluğu ya da şikâyet ve önerilerini Alo Zabıtadan Zabıta Amiri Bilal Dericioğlu’na 0548 810 11 16 numaralı telefondan ya da WhatsApp üzerinden ulaşabilecekler.

İskele Belediyesi’ne Bayram tatili süresince ulaşılabilecek telefon numaraları şöyle:

Genel sorun: 0548 810 11 77

Ustabaşı/ Defin/Temizlik:0548 810 11 05

Su İşleri: 0548 810 11 09/ 0548 810 12 29

Alo Zabıta: 0548 810 11 16

İskele ’de acil durumlar için kullanılacak diğer numaralar ise şöyle;

Orman Yangın: 177

Polis İmdat: 155

Acil Servis: 112

Yangın: 199

İskele Polis Müdürlüğü:371 23 33

İskele Sağlık Merkezi: 371 23 19

Gönyeli Belediyesi bayram için hazırlıklarını yaptı.

Gönyeli Belediyesi de, bayram süresince belediye hizmetlerinin aksamaması için bir takım tedbirler aldı.

Bayram boyunca temizlik ve su gibi hizmetlerin tam verilmesi için önlemini alan belediye yetkilileri, sıkıntı yaşayan vatandaşların arayabileceği telefon numaralarını kamuoyuna duyurdu.

Buna göre; İdari konular için 0533 880 60 10, Kanalizasyon için 0539 101 84 25, Su sıkıntısı için 0542 851 13 01, Zabıta için 0533 852 38 94 ve 0533 861 59 64, Temizlik ve defin için 0533 858 13 52 ve 0533 862 58 80, Sağlık şubesi için 0533 834 65 15, Yaşlılara Hizmet Birimi için 0533 825 31 99 numaralarının aranması istendi.

BENLİ: “24 SAAT VATANDAŞIMIZIN HİZMETİNDE OLACAĞIZ”

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Y. Benli, genelde ülke, özelde ise Gönyelilerin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Belediye olarak, bayram süresince hizmetlerin aksamaması için gerekli tedbirleri aldıklarını belirten Benli, "Belediye olarak 24 saat vatandaşımızın hizmetinde olacağız. Gönyeli'de sorunsuz bir bayram öngörüyoruz. Kültürümüzü ve geleneklerimizi yaşatarak, severek ve kenetlenerek nice bayramlara" dedi.

Kurban Bayramı’nda Ercan Havalimanı’nda da yoğunluk yaşanacak

Ercan Havalimanı Kurban Bayramı süresince özel uçaklar hariç, 329 uçağa ve giriş-çıkış yapan binlerce yolcuya hizmet verecek.

T&T Havalimanı İşletmeciliğinden yapılan açıklamada, Ercan Havalimanı KKTC’deki bayram tatili boyunca 8 Temmuz ile 12 Temmuz 2022 tarihleri arasında 165 geliş ve 164 de giden uçağa ev sahipliği yapacak.

Ercan Havalimanı Kurban Bayramı boyunca oldukça yoğun saatler yaşayacak. T&T Havalimanı İşletmeciliği yolcuların uçuşlarını güvenli ve rahat gerçekleştirebilmeleri için sektör ile birlikte tüm önlemleri aldı.

EN FAZLA UÇUŞ PAZAR GÜNÜ

Havalimanında en fazla yoğunluk Pazar günü yaşanacak. Pazar günü Ercan Havalimanı 38 geliş ve 35 dönüş olmak üzere 73 uçağa hizmet verecek.

8 Temmuz ile 12 Temmuz 2022 arasında Ercan Havaalanı’na yönelik 329 uçuş yapılması bekleniyor.

Açıklamada, 8 Temmuz’da 72, 9 Temmuz’da 65, 10 Temmuz’da 73, 11 Temmuz’da 58 ve KKTC’de bayramın son günü olan 12 Temmuz’da Ercan Havalimanı’na 61 uçak iniş ve kalkış yapacak.

Ercan Havalimanı’na bayram arifesi olan yarın günü 35 geliş 37 gidiş, bayramın birinci günü olan Cumartesi 32 geliş ve 33 gidiş, Pazar günü 38 geliş ve 35 gidiş, Pazartesi 29 geliş 29 gidiş ve Salı günü ise 31 geliş ve 30 dönüş gidiş olmak üzere 329 uçuş gerçekleştirilecek.

-Bayram yoğunluğuna karşı gerekli tedbirler alındı

T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik, Kurban Bayramı dolayısıyla Ercan Havalimanı’nı kullanan yolcuların rahat giriş ve çıkış yapabilmesi için gerekli tüm önlemlerin alındığını söyledi.

Özçelik, Ercan’a 5 günde 165 geliş, 164 gidiş toplam 329 uçağa hizmet vereceğini ifade ederek, bayramda en yoğun günün 73 uçak ile Pazar günü olacağını belirtti.

Özçelik, Kurban Bayramı boyunca yoğun bir trafik bekledikleri için bayram öncesinde Sivil Havacılık Dairesi, Türk Hava Yolları (THY), Pegasus Hava Yolları, AnadoluJet Hava yolları, İstanbul Handling, polis, muhaceret, sağlık, Gümrük Dairesi ve Değirmenlik Belediyesi ile koordinasyonun yapıldığını ve gerekli tedbirleri aldıklarını belirtti.