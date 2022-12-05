Özer mesajında “Evinde, tarlasında, üretime destek olan, istihdam oluşturan, eğitimden sağlığa, yasama, yürütme ve yargıdan iş dünyasına, siyasetten ekonomiye kadar birçok farklı alanlardaki başarılarıyla bizleri gururlandıran Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin 88’inci yıldönümünü ve 5 Aralık Kadın Hakları Günü’nü kutluyorum” dedi.
Kürşat Özer, Kadın Hakları gününü kutladı
Ulusal Birlik Partisi (UBP) Mesarya Belediye Başkan Adayı Kürşat Özer, 5 Aralık Kadın Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
05 Aralık 2022 Pazartesi 11:30
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