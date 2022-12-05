Kürşat Özer, Kadın Hakları gününü kutladı

Özer mesajında “Evinde, tarlasında, üretime destek olan, istihdam oluşturan, eğitimden sağlığa, yasama, yürütme ve yargıdan iş dünyasına, siyasetten ekonomiye kadar birçok farklı alanlardaki başarılarıyla bizleri gururlandıran Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin 88’inci yıldönümünü ve 5 Aralık Kadın Hakları Günü’nü kutluyorum” dedi.