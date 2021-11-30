Kurşunlama olayında flaş gelişme!

Polisten yapılan açıklamada 63 yaşındaki erkek şahsın tutuklandığı bilgisi verildi.

Olayda kullanılan araç ve tabancanın tespit edilerek emare olarak alındığı açıklandı...

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

Bugün saat 03:00 sıralarında, Girne-Güzelyurt Anayolu’nun 5-6’ıncı kilometreleri arasında meydana gelen “Ağır Yaralama, Kanunsuz Ateşli Silah ve Patlayıcı Madde Tasarrufu” meselesi ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında meselede zanlı olarak görülen O.Ö.(E-63) tutuklanmıştır. Olayda kullanlan araç ve tabanca tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.