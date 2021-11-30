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Kurşunlama olayında flaş gelişme!

Bugün meydana gelen kurşunlama olayında flaş gelişme yaşandı.

30 Kasım 2021 Salı 15:54
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Kurşunlama olayında flaş gelişme!
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Polisten yapılan açıklamada 63 yaşındaki erkek şahsın tutuklandığı bilgisi verildi.

Olayda kullanılan araç ve tabancanın tespit edilerek emare olarak alındığı açıklandı...

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

Bugün saat 03:00 sıralarında, Girne-Güzelyurt Anayolu’nun 5-6’ıncı kilometreleri arasında meydana gelen “Ağır Yaralama, Kanunsuz Ateşli Silah ve Patlayıcı Madde Tasarrufu” meselesi ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında meselede zanlı olarak görülen O.Ö.(E-63) tutuklanmıştır. Olayda kullanlan araç ve tabanca tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

Son Güncelleme: 30.11.2021 16:58
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