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Kurşunlama olayının zanlısı Salih Yiğit tutuklandı

16 Ocak 2020 Perşembe 19:15
Kurşunlama olayının zanlısı Salih Yiğit tutuklandı

Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir eğlence mekanını kurşunlayan Salih Yiğit tutuklandı. Geçtiğimiz Pazar sabahı Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir eğlence merkezine saat 07.30 sıralarında kurşun sıkılmıştı. Polis ekiplerinin başarılı tahkikatı sonucu olayda zanlı olarak görülen Salih Yiğit Girne’de yakalandı. Elde edilen bilgiye göre Yiğit bugün gerçekleştirilen operasyon sonucunda tutuklandı. Olayda zanlı olarak görülen Salih Yiğit’in yarın mahkemeye çıkarılması bekleniyor. Öte yandan olayla ilgili bazı zanlıların da arandığı elde edilen bilgiler arasında.

   

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İsmo 2020-01-16 20:01:35

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