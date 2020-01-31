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Kurşunlama zanlılar cezaevine gönderildi

31 Ocak 2020 Cuma 20:17
Kurşunlama zanlılar cezaevine gönderildi

Gazimağusa’ da, bir eğlence merkezinin ön cephesinin ateşli silahla kurşunlanması ve camlarının kırılması sonucu kasti hasar oluşması ile ilgili Girne sakinleri Salih Yiğit (E-28) ve Mehmet Topaloğulları ( E-23) 16.1.19 tarihinde tutuklanmışlardı.

Tutuklandıkları günden beri tutuklu bulunan zanlılar bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarılarak ileride görüşülecek davalarında hazır bulunmalarını sağlamak maksadıyla 3 ayı geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderildiler.

Bugünkü tutukluluk duruşmasında iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan müfettiş muavini Halil Seven, zanlıların kanunsuz ateşli silah, patlayıcı madde tasarrufu, kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde kullanma, meskûn mahalde ateş açma ve kasti hasar suçlamasıyla mahkeme huzurunda bulunduklarını belirterek tahkikatıyla ilgili yemin altında bilgi vermek suretiyle anımsatmada bulundu.

Seven şahadetinde, olay öncesi gecede, 11.1.20 tarihinde zanlı 1 Salih Yiğit nin eğlenmek maksadıyla eğlence mekânına gittiğini, burada tartışma yaşadığı bir veya birkaç kişi tarafından darp edilmesini eğlence mekânına bağdaştırması sonucu sinirlenerek Girne’ de birlikte kaldığı ev arkadaşı zanlı 2 yi arayarak kendisine Girne’ deki ikametgâhından silahını alıp getirmesini söylediğini aktardı.

Zanlı 2 Mehmet Topaloğulları’nın getirdiği silahla gecenin sabahında saat 07.00 raddelerinde eğlence mekânının ön cephesine 4 el ateş eden zanlı 1’ in, eğlence mekânının camlarının kırılarak kasti hasar meydana gelmesine değinen tahkikat sorumlusu Seven zanlıların 16.1.19 tarihinde tespit edilerek tutuklandıklarını belirtti.

Sanık 1 Salih Yiğit in itiraf niteliğinde, sanık 2 Mehmet Topaloğulları’nın ise kendisini suça bağlar niteliğinde gönüllü ifade verdiğine vurgu yapan Seven bu ifadelerin teyit ve tekzibinin henüz tamamlanmadığını, olayda kullanılan silah ile zanlı 1’ e ait cep telefonu ve bir kısım kıyafetlerinin henüz bulunamadığını belirtti.  Zanlıların bulunamayan emarelerle ilgili makul bir izahatta bulunmadıkların söyleyen Seven, zanlıların suç işlendikten sonra nerelerde saklandıklarının tam olarak tespit edilemediğini aktardı. Zanlıların kaldıkları yerlerle ilgili yapmış oldukları beyan doğrultusunda araştırma yaptıklarına değinen Seven bu beyanlarının da doğru çıkmadığını ve yalan söylediklerinin tespit edildiğini belirtti.

Tahkikatın geniş yönlü olarak devam etmekte olduğunu söyleyen Müfettiş Muavini Seven, aranan emarelerin de bulunamadığına değindi. Devam eden tahkikatın bundan sonraki safhasına etki etme olanağı bulunmayan zanlıların hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderilmelerini talep etti.

Savunma avukatı iddia makamının talebine itirazda bulunarak zanlıların serbest kalması gerektiği yönünde itiraz beyan etmesi üzerine duruşmaya geçildi. Uzun ve tartışmalı geçen teminat duruşmasında 4 tanık dinlendi. Akşam saatlerine kadar süren duruşma sonunda kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlıların kaçma ihtimallerini göz önünde tutarak ileride görüşülecek davalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla ve her hâlükârda 3 ayı geçmeyen bir süre merkezi cezaevine gönderilmeleri yönünde emir verdi. (MHA)

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