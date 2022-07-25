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"Kurtarılacak bir memleket kalmayacak"

Halkın Partisi Genel Başkanı (HP) Kudret Özersay, sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

25 Temmuz 2022 Pazartesi 20:07
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"Kurtarılacak bir memleket kalmayacak"
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Özersay'ın açıklaması şu şekilde;

"DAHA DÖRT GÜN ÖNCE bir açıklama yaparak “Elektrik Kurumu BAŞBAKANLIĞA BAĞLANIYOR” demiştim ve Gayrimeşru hükümetin Başbakanı sayın Üstel Yenidüzen gazetesine “Öyle bir şey olsa duyururduk, İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR” diyerek bizi YALANLAMIŞTI.

Bugün az önce Kıb-Tek’in Maliye Bakanlığı’ndan yani sayın Atun’dan alınıp Başbakanlığa bağlandığını açıkladılar.

FAZLA SÖZE GEREK YOK! O gün yazdığım madem ki doğruydu, aynı iletiyi aşağıda bir daha paylaşıyorum, çünkü orada başka iddialar da var ve iddia ediyorum ONLAR DA DOĞRUDUR, YAKINDA ONLARIN DA DOĞRU OLDUĞUNU AÇIKLAMAK ZORUNDA KALACAKLAR.

#Devam

21 Temmuz tarihli paylaşımım şöyleydi:

“Bakanı görevden alamayınca müsteşarını, müdürünü, atadığı yönetim kurulunu görevden aldınız. Anlaşılan şimdi de elindeki elektrik kurumunu alıyor, Başbakanlığa bağlıyorsunuz. Neden diye sorsam? Güvenmediğiniz için mi? Oralarda bir şeyler çevirdiğine inanıyorsanız ne duruyorsunuz o zaman? E görevden alın o zaman! Gücünüz ancak bu kadarına mı yetiyor? Birileri bir şeyler yedi ve rant elde ettiyse şimdi bu hamlenizle bunu mu durduracaksınız yoksa “sıra başkasında şimdi rantı onlar yiyecek” mi diyorsunuz? Nedir tam olarak niyet?

Peki ya kolu kanadı kırılan Bakana ne demeli? Müsteşarınız, müdürünüz, atadığınız yönetim kurulu sizden habersiz görevden alınacak, şimdi kurum da alınacak, hatta Başbakan imalı şekilde “hesap soracağım” diyerek biraz da sizi işaret edecek ve siz hala o koltukta oturacaksınız öyle mi?

Bir daha söyleyelim: Bu hükümet meşru değildir, ne hükümeti oluşturan siyasi partilerin tabanında temsiliyet zemini var, ne de seçmen nezdinde yetki bu zeminde alındı! Onun için bu normal bir hükümetmiş gibi davranmaya devam ettiğimiz sürece bu ACAYİPLİKLER daha da artacak, daha da kötüsü gelecek. Gün gelip bu hükümet gittiğinde de iş işten geçmiş olacak, kurtarılacak bir memleket kalmayacak. Geçen her gün bu memleketin de, devletin de, Halkın da aleyhinedir…”

Anahtar Kelimeler:
Halkın PartisiKudret Özersayünal üstel
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