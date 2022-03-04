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Kurtarılan 2 yaşındaki Hasan Hüseyin Tören’in yoğun bakımda

Yürütülen soruşturma kapsamında, olayda ihmali görülen M.K.’nin (E-59) tutuklandığı ve soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

04 Mart 2022 Cuma 18:55
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Kurtarılan 2 yaşındaki Hasan Hüseyin Tören’in yoğun bakımda
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Güzelyurt-Kalkanlı arasındaki bir narenciye bahçesinde ağzı açık bırakılan 30 metrelik kuyuya düşerek ağır yaralanan ve Sivil Savunma ve itfaiye ekiplerince kurtarılan 2 yaşındaki Hasan Hüseyin Tören’in yoğun bakımda müşahede altına alındığı, olayda ihmali görülen bir kişinin tutuklandığı açıklandı.

Polis Basın Subaylığı, bugün meydana gelen olaydan sonra kurtarılarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan çocuğun, tetkiklerinin ardından yoğun bakıma alındığını bildirdi.

Yürütülen soruşturma kapsamında, olayda ihmali görülen M.K.’nin (E-59) tutuklandığı ve soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

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