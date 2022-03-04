Güzelyurt-Kalkanlı arasındaki bir narenciye bahçesinde ağzı açık bırakılan 30 metrelik kuyuya düşerek ağır yaralanan ve Sivil Savunma ve itfaiye ekiplerince kurtarılan 2 yaşındaki Hasan Hüseyin Tören’in yoğun bakımda müşahede altına alındığı, olayda ihmali görülen bir kişinin tutuklandığı açıklandı.

Polis Basın Subaylığı, bugün meydana gelen olaydan sonra kurtarılarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan çocuğun, tetkiklerinin ardından yoğun bakıma alındığını bildirdi.

Yürütülen soruşturma kapsamında, olayda ihmali görülen M.K.’nin (E-59) tutuklandığı ve soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.