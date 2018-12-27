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Kurtçu 15 bin TL’ye serbest

Mağusa’da eski kız arkadaşının evine girerek hırsızlık yaptığı iddiasıyla tutuklanan zanlı Mert Can Kurtçu dün yeniden  Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı

27 Aralık 2018 Perşembe 20:47
Kurtçu 15 bin TL’ye serbest

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa’da eski kız arkadaşının evine girerek  para ve ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla tutuklanan zanlı Mert Can Kurtçu hakkındaki soruşturma tamamlandı. Almış olduğu tutukluluk süresinin dolmasının ardından “Geceleyin ev açma”, “Sirkat” ve “Mülke tecavüz” suçlarıyla ilgili olarak dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Kurtçu tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Daha önce kaldırıldığı için yaptığını iddia etti..

Meselenin tahkikat memuru, zanlı Mert Can Kurtçu’nun, 22-23 Aralık 2018 tarihleri 19:30-14:30 saatleri arasında eski kız arkadaşı Aydan Mehdiyeva’nın kalmakta olduğu evin giriş kapısını hasar yapmadan açarak eve girdiğini söyledi. İçeriye giren zanlının, Aydan Mehdiyeva’ya ait 5 bin Dolar, 800 TL para ve birçok ziynet eşyasını sirkat ettiğini açıklayan tahkikat memuru, zanlının 23 Aralık 2018 tarihinde tutuklandığını belirtti. Tahkikat memuru, ayni gün zanlının evinde arama yapıldığını ve yapılan aramada 150 TL, 8 Dolar ve bir miktar ziynet eşyasının bulunduğunu belirtti. Zanlının gönüllü ifade de verdiğini söyleyen tahkikat memuru, zanlının ifadesinde müşteki Mehdiyeva tarafından daha önce kaldırıldığı için ziynet eşyalarını aldığını ancak paraları almadığını beyan ettiğini açıkladı. Tahkikat memuru, zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Teminata bağlandı...

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Mert Can Kurtçu’nun kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışının men edilmesine, 15 bin TL nakdi teminat ödemesine ve haftada 1 gün en yakın polis karakoluna giderek ispatı vücutta bulunmasına emir verdi.

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