Kuru ekmek için ölüyorlar

HAVADİS'ten Devrim DEMİR'in haberine göre Lefkoşa’da dün yaşanan ‘iş kazası’ bir ailenin ışığını daha söndürdü. Aslen Hataylı olup 14 yıldır Kofalı Construction’da kalıpçı ustası olarak çalışan iki çocuk babası Mehmet Ezer, çalıştığı inşaatta 15 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.

Lefkoşa’da Kazım Salih Sokak’ta Barış Manço Parkı’nın bulunduğu bölgede yapımı devam eden inşaatın dördüncü katında çalışan Ezer, dün saat 11.00 sıralarında kalıp sökerken dengesini kaybederek 15 metre yükseklikten düştü.

Ağır yaralanan Ezer, olay yerine çağrılan ambulansla Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından yoğun bakıma aktarılan Mehmet Ezer, yaşama iki saat tutunabildi. Aldığı yaralara dayanamayan Ezer, saat 13.00 sıralarında yaşamını kaybetti.

Arkadaşları morga koştu

Ezer’in ölüm haberini alan arkadaşları iş bırakarak morga taşındı. Gözyaşlarına boğulan arkadaşları, Ezer’i son bir kez görmek için morg kapısında saatlerce bekledi.

Memleketine götürülecek

Ezer’in acı haberini alan Hatay’daki yakınları dün akşam saatlerinde KKTC’ye geldi. Ailenin bugün otopsinin ardından cenazeyi teslim alarak memleketi Hatay’a götürerek toprağa vereceği öğrenildi.

Aynı iş yerinde ikinci ölüm

Kofalı Construction’un Lefkoşa’daki Kazım Salih Sokak’taki inşaatında dün kalıp söken 42 yaşındaki işçi Mehmet Ezer, yüksekten düşerek yaşamını yitirdi. 28 Haziran’da ise aynı inşaatta 18 yaşındaki Yavuz Bay benzer şekilde yüksekten düşerek yaşamını yitirmişti. Çalışma Bakanlığı yetkilileri ve polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

İki kez mühürlendi

Mehmet Ezer’in yaşamını yitirdiği inşaat daha önce iki kez mühürlendi. Yeterli emniyet tedbiri alınmadığı gerekçesiyle mühürlenen inşaat, dairenin talepleri doğrultusundaki düzenlemeleri yaptıktan sonra devam etti.

Ezer’in ölümünün ardından inşaatın faaliyetleri yeniden geçici olarak durduruldu.

Kofalı’ya soruşturma

Havadis’in Mehmet Ezer isimli işçinin ölümünün ardından Kofalı Construction direktörü Ali Kofalı Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nde soruşturma amaçlı ifade verdi. Kofalı, 2016 yılında Kofalı Beton Şantiyesi’nde meydana gelen ölümün ardından tutuklanarak mahkemeye çıkarılmıştı.

8 ayda 9 ölüm

Çalışma Dairesi’nin verilerine göre Mehmet Ezer’in ölümüyle bu yılın ilk 8 ayında ‘iş kazalarında’ yaşamını yitirenlerin sayısı 9’a yükseldi. Yapılan denetim ve uyarılara rağmen ölümlü ‘iş kazalarının’ büyük çoğunluğu ise inşaatlarda meydana geliyor.

Bölge halkı şikayetçi

Lefkoşa’da Kazım Salih Sokak’ta Barış Manço Parkı’nın bulunduğu bölgede yapımı devam eden inşaatın etrafında kalanlar ise inşaat şirketinden şikayetçi.

Havadis’e konuşan bölge insanı, inşaatın Pazar günleri de çalıştığını ve kimsenin duruma müdahale etmediğini iddia etti.