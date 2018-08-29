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Kuru ekmek için ölüyorlar

Kofalı Construction’un Lefkoşa’daki inşaatında tam iki ayda ikinci işçi yüksekten düşerek yaşamını yitirdi

29 Ağustos 2018 Çarşamba 09:44
Kuru ekmek için ölüyorlar

HAVADİS'ten Devrim DEMİR'in haberine göre Lefkoşa’da dün yaşanan ‘iş kazası’ bir ailenin ışığını daha söndürdü. Aslen Hataylı olup 14 yıldır Kofalı Construction’da kalıpçı ustası olarak çalışan iki çocuk babası Mehmet Ezer, çalıştığı inşaatta 15 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.

Lefkoşa’da Kazım Salih Sokak’ta Barış Manço Parkı’nın bulunduğu bölgede yapımı devam eden inşaatın dördüncü katında çalışan Ezer, dün saat 11.00 sıralarında kalıp sökerken dengesini kaybederek 15 metre yükseklikten düştü.

Ağır yaralanan Ezer, olay yerine çağrılan ambulansla Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından yoğun bakıma aktarılan Mehmet Ezer, yaşama iki saat tutunabildi. Aldığı yaralara dayanamayan Ezer, saat 13.00 sıralarında yaşamını kaybetti.

 

Arkadaşları morga koştu

Ezer’in ölüm haberini alan arkadaşları iş bırakarak morga taşındı. Gözyaşlarına boğulan arkadaşları, Ezer’i son bir kez görmek için morg kapısında saatlerce bekledi.

Memleketine götürülecek

Ezer’in acı haberini alan Hatay’daki yakınları dün akşam saatlerinde KKTC’ye geldi. Ailenin bugün otopsinin ardından cenazeyi teslim alarak memleketi Hatay’a götürerek toprağa vereceği öğrenildi.

Aynı iş yerinde ikinci ölüm

Kofalı Construction’un Lefkoşa’daki Kazım Salih Sokak’taki inşaatında dün kalıp söken 42 yaşındaki işçi Mehmet Ezer, yüksekten düşerek yaşamını yitirdi. 28 Haziran’da ise aynı inşaatta 18 yaşındaki Yavuz Bay benzer şekilde yüksekten düşerek yaşamını yitirmişti. Çalışma Bakanlığı yetkilileri ve polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

İki kez mühürlendi

Mehmet Ezer’in yaşamını yitirdiği inşaat daha önce iki kez mühürlendi. Yeterli emniyet tedbiri alınmadığı gerekçesiyle mühürlenen inşaat, dairenin talepleri doğrultusundaki düzenlemeleri yaptıktan sonra devam etti.

Ezer’in ölümünün ardından inşaatın faaliyetleri yeniden geçici olarak durduruldu.

Kofalı’ya soruşturma 

Havadis’in Mehmet Ezer isimli işçinin ölümünün ardından Kofalı Construction  direktörü Ali Kofalı Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nde soruşturma amaçlı ifade verdi. Kofalı, 2016 yılında Kofalı Beton Şantiyesi’nde meydana gelen ölümün ardından tutuklanarak mahkemeye çıkarılmıştı.

8 ayda 9 ölüm

Çalışma Dairesi’nin verilerine göre Mehmet Ezer’in ölümüyle bu yılın ilk 8 ayında ‘iş kazalarında’ yaşamını yitirenlerin sayısı 9’a yükseldi. Yapılan denetim ve uyarılara rağmen ölümlü ‘iş kazalarının’ büyük çoğunluğu ise inşaatlarda meydana geliyor.

Bölge halkı şikayetçi

Lefkoşa’da Kazım Salih Sokak’ta Barış Manço Parkı’nın bulunduğu bölgede yapımı devam eden inşaatın etrafında kalanlar ise inşaat şirketinden şikayetçi.

Havadis’e konuşan bölge insanı, inşaatın Pazar günleri de çalıştığını ve kimsenin duruma müdahale etmediğini iddia etti.

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Anahtar Kelimeler:
Kofalı ConstructionLEFKOŞAHaberKKTC
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güvenlik filesi şart 2018-08-29 10:46:51

bir alt kata güvenlik filesi takmak zorundalar niçin takmazlar

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Vatansever 2018-08-29 11:31:35

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun rabbim ailesine sabırlar versin çok acı bir durum

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Kemal 2018-08-29 12:53:36

Çalışma bakanı nasıl daha o koltukta oturuyor SSK memurları ne iş yapıyor denetim yapması İçin para alanların gözüne dizne dursun yazık be sisteme bak . SSK giden yatırımım yok diyorsun SSK çalışanı iş vereni arıyor bu adamın seni şikayet edi haberin olsun diyor . İle veren işçiyi işten atıyor . Çalışam bakanı çalışma dayresi SSK kime yarıyor Allah hepsinin bildi gibi yapsın

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Misafir Avatar
mmk 2018-08-29 13:53:51 @Kemal

çalışma dairesinde her şirketin adamı var. 2 sene önce dilekçeyi bir erkek memura verdim o ilgilenecek diye 1 hafta sonra gidince şikayet ettiğim şirketin müdürünün okul arkadaşı olan bayan , fatma mı neydi adı, almış benim dosyayı ne hikmetse ve gidip sorunca o dosya kapandı dedi. Allah belalalarını versin tez günde böyle yapanların... hatta ihbar 16 nisan tarihli ve günü tutmuyordu diye 12 mart tarihli sadece şirket imzalı bir ihbarnameyi koymuş dosyaya boynu altında kalasıca... haram olsun

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vatansever 2018-08-29 19:45:46

Allah rahmet eylesin ailesine sabır versin ,, sorumluları en kısa zamanda hukuki cezayı almalarını dilerim .. bu haberin başlığı çok kötü olmuş , inşaat işçilerini aşağılarmış gibi bu nasıl bir başlık böyle , KURU EKMEK İÇİN , çok ayıp bunu yazan kendisini bu işçilerden daha üstün gören kişiye

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