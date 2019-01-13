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Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş, ölüm yıldönümünde törenlerle anılıyor

13 Ocak 2019 Pazar 11:28
Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş, ölüm yıldönümünde törenlerle anılıyor

Bugün Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın aramızdan ayrılışının 7’nci yıldönümü. Denktaş bugün düzenlenecek törenlerle anılıyor…

Kurucu Cumhurbaşkanı Merhum Rauf Denktaş için ölümünün 7’inci yıldönümünde TMT Anıtı ve Atatürk Kültür Merkezi’nde törenler düzenleniyor.

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Anıttaki tören saat 10.07’de Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Denktaş’ın oğlu Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın anıta çelenk sunmasıyla başlayacak.

Törende saygı duruşu yapılacak, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek ve yarıya indirilecek. Anıt özel defterinin imzalanmasının ardından tören Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın yapacağı konuşma ile sona erecek.

Rauf Raif Denktaş’ı anma programı ise saat 10.45’te Atatürk Kültür Merkezi’nde saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayacak. Denktaş’ın oğlu Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın konuşma yapacağı törende, 20 Temmuz Fen lisesi Korosu marşlar ve oratoryo sunacak.

Kurucu cumhurbaşkanı için düzenlenen Anı koşusu ise Yavuz Çıkarma Plajı’nda saat 07.00’de başladı. Koşu saat 10.07’de TMT Anıtı önünde sona erecek.

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Anahtar Kelimeler:
Denktaş
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Ertaç Eser 2019-01-13 11:35:33

Eğer sen olmasaydın bugün bizde yoktuk.Bizim için çok savaştın,çok mücadele ettin.Nurlar içinde yat,toprağın ve mevlidin bol olsun.Maalesf seni çok geç anladık.Senin gibi bir lider artık gelmez.Ruhun şadolsun büyük başkan.

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