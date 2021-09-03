Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın Anıt Düzenlemesine İlişkin Açıklama

Demokrat Parti milletvekili Serdar Denktaş, babası, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın anıt düzenlemesi konusunda gereken adımların atılmamasını eleştirerek “Mevcut duyarsızlığın devamı halinde babamızın naaşının aile mezarlığına nakli için mahkemeye başvurmak durumunda kalacağız” açıklamasında bulundu.

Yazılı açıklamasında “Bilindiği üzere, uzun bir süredir Kurucu Cumhurbaşkanımızın anıt düzenlemesi konusu zaman zaman gündeme gelmektedir” diyen Serdar Denktaş, “Maliye Bakanlığım döneminde yerel bütçeden ayırdığım kaynakla anıt bugünkü konumuna getirilmiş ancak gerek çevre düzenlemesi gerekse müze donanımı için o günden bugüne hiçbir ilerleme kaydedilmemiştir” ifadelerini kullandı.

Bir müddet önce Lefkoşa Türk Belediye (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı’nın, aile bireylerine ulaşarak çevre düzenlemesini İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile müştereken üstlenmek istediklerini bildirdiğini kaydeden Denktaş, bunun üzerine Bakanlar Kurulu’ndan geçmiş yıllarda Gönyeli Belediyesi’ne verilmiş olan sorumluluğun bir karar ile Lefkoşa Türk Belediyesi’ne devrini talep ettiklerini aktardı.

Denktaş, bu konudaki çalışmalar devam ederken Vakıflar İdaresi’nin de aynı doğrultuda talebini kendilerine ilettiğini, bunun üzerine gerçekleştirdikleri toplantıda çevre düzenlemesinin LTB/İBB tarafından, müze düzenlemesinin ise Vakıflar tarafından üstlenilmesi talebini sözlü ve yazılı olarak idareye bildirdiklerini vurguladı.

Serdar Denktaş açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Bakanlar Kurulu’ndan bu konuda hiçbir yanıt gelmezken bu kez, Cumhurbaşkanlığı’nda görevli bir danışmanın yaptığı açıklama ile bir kez daha şaşkınlığa uğradık. Bugün daha önce uyardığım üzere Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Sayın Erhan Arıklı'dan konunun Bakanlar Kurulu’nda yine görüşülmediğini öğrenmiş bulunuyorum.

Yıllardan beridir aile efradı anıt nedeniyle eleştirilmektedir. Bir dava liderine olan saygımız nedeniyle bu eleştirilere cevap vermemeye çalıştık. Ancak gelinen aşamada kurmuş olduğu Devletin yöneticileri, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ın anısına çeşitli siyasi sebeplerle sahip çıkmıyorsa, evlatları olarak bizim, babamızın anısına sahip çıkmamız bir zorunluluk olmuştur.”

“SABIRLA BEKLEDİK”

“Son derece duyarlı bir yaklaşım ile çevre düzenlemesine sahip çıkmak isteyen LTB Başkanı Sayın Harmancı'ya, İBB Başkanı Sayın İmamoğlu'na ve her tören öncesinde anıtın temizliği ve düzenini üstlenen Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na teşekkürü bir borç bilirim” diyen Serdar Denktaş, “Bugüne kadar devlet kurmuş bir lidere kurduğu devletin yöneticilerinin sahip çıkacağına inanarak aile olarak sabırla bekledik” ifadelerini kullandı.

“10. anma yılında devletin her biriminin iş birliği ile (LTB, Vakıflar, hükümet) Kıbrıslı Türklerin varlığını dünyaya duyurmuş bir liderin anıtının tüm birimleriyle birlikte artık halkımızın ve yurt dışından gelenlerin ziyaretine alnımızın akı ile açılabileceğini” ümit ettiklerini ifade eden Denktaş “Gerek kurultay gündeminin, gerekse yaklaşmış olan belediye seçimleri, alınması gereken kararın ertelenmesine gerekçe olmuştur” dedi.

Serdar Denktaş açıklamasını şöyle noktaladı:

“Bu gelişmeler nedeniyle kız kardeşlerimle birlikte aldığımız karar üzerine, mevcut duyarsızlığın devamı halinde babamızın naaşının aile mezarlığına nakli için mahkemeye başvurmak üzere hukuki işlemleri başlatması için avukatlarımıza yetki vermek durumunda kalacağımızı kamuoyu ile paylaşmak isteriz.

Kurduğu Devletin sözde milliyetçi hükümeti, devlet kurmuş bir liderin anısına sahip çıkmayacaksa evlatları olarak bizler aile mezarlığında babamıza layık olduğu şekilde bir anıt ve çevre düzenlemesini kendi imkanlarımızla hazırlarız. İleriki günlerde gerekmesi halinde daha ayrıntılı açıklama yapılacaktır.”