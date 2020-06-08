Kurul kararı ile finans yasasıyla tefeciler denetlemeye alınıyor !

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda ilk önce onaya ve bilgiye sunuşlara yer verildi.

Daha sonra Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Yasa Tasarısı’nın komitede ivedilikle görüşülmesi onaya sunuldu.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Sunat Atun, söz alarak tasarıyla ilgili bilgi verdi.

Atun, hazırlanmasının üzerinden 9 yıl geçtiğini ancak siyasi irade gösterilemediği için tasarının yasallaşamadığını belirtti.

Atun, “Bu komitenin gündemindeki en önemli tasarıdır. Tüketici Kredileri Yasa Tasarısı da görüşülüyor. Şu anda ivediliği istenen tasarıdan sonra yaz aylarında Suç Gelirlerinin Aklanması ve Önlenmesi Yasa Tasarısı ele alınacak. Bunları sıra ile ele alacağız. Özellikle tasarı iş çevrelerinin ve Maliye Bakanlığı’nın mustarip olduğu kayıt dışı ekonominin engellenmesinde rol oynayacak. Tefecilik bu ülkenin kanayan yaralarından biri” dedi.

Başbakan Ersin Tatar, komite başkanı Atun’a teşekkür etti, yıllardır Meclis gündeminde olan tasarının yasallaşmasının finans sektörünün yönetimi ve denetimi için önemli olacağını söyledi.

Tatar, “Bankaların ve Merkez Bankası’nın dışında olan hacimleri bilemiyoruz. Bu nedenle sistematik planlamada sıkıntı yaşanıyor. Rakamlar küçümsenecek rakamlar değil. Milyar TL’ler söz konusu” dedi.

Yasa ile finans piyasalarında hacmin ne olduğunun, fiyatlandırmanın nasıl olduğunun mercek altına alınacağını kaydeden Başbakan, “KKTC’de ne kadar çek, kimin elinde, çeklerin kırdırılması ne kadar? Çek kırdırmada yüzde 30-40 faiz alan insanlar var. Devlet buraya müdahale etmeli, kimlerin bu işi yaptığını bilmeli. Merkez Bankası’nın süreçte yer alması, piyasaların şeffaflık şekilde denetlenmesi önemli” dedi.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da Genel Kurulda söz aldı.

Arıklı, “Bunlar pansuman tedbirler. Asıl yara 1987’den beri bir faiz yasamızın olmaması. Bu yasayı geçirmeliyiz. Son iki yılda 500 iş yeri el değişti. Buralara tefeciler el koydu. Anlı şanlı birçok işletme tefecilere çek kırdırdığı için kapandı” dedi.

Arıklı, ivediliğe olumlu oy vereceklerini söyledi.

CTP milletvekili Fikri Toros da Genel Kurulda söz aldı.

Toros, “KKTC’de en çok gurur duyduğumuz sektörlerden biri de bankacılıktır. Bankalar, ülkemizin bankacılık sistemine azami güven veriyor” dedi.

Yasa tasarısının kontrol dışı finansman faaliyetlerini, tefeciliği önlemeye yönelik olduğunu belirten Toros, “Güvenirlik şart. Kayıt dışılığa karşı mücadelede önemli bir unsur. Bu, suç gelirlerinin aklanmasına da katkı koyacak bir yasa tasarısı” dedi.

Toros, tasarıya destek vereceklerini belirtti.

Tezkere, oy birliği ile kabul edildi.