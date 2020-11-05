Kurultay 10 Ay Ertelendi, Başkanlığa Saner Vekalet Edecek

Ulusal Birlik Partisi’nde cumartesi yapılacak genel başkanlık seçimi ikinci turu öncesinde şok bir haber geldi. Kurultayın ikinci turunun 10 ay ertelenmesi ve olağan kurultay yapılması noktasında her iki adayın da onay verdiği ve ikinci tur seçiminin Ekim 2021’de yapılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

UBP’den resmi açıklamanın ise bugün içerisinde yapılacağı kaydedildi.

Saner 10 ay vekalet edecek

UBP’de ikinci tur seçimin 10 ay ertelenmesi ile Genel Sekreter Ersan Saner’in başkanlığı vekalet edeceği bu süre zarfında da Saner başbakanlığında bir hükümet kurulacağı kaydedildi.

UBP’de şu sıralarda devam eden toplantıda kurultayın ertelenmesinin konuşulduğu kaydediliyor. UBP’de Ekim 2021’de yapılacak kurultayda Hasan Taçoy ve Faiz Sucuoğlu’nun yarışacağı ifade ediliyor.

Dış müdahalenin engellenmesi ve birliğin bozulmaması nedeniyle böyle bir noktaya gelindiği kaydedilirken, olağanüstü kurultayın olağan kurultaya evrilmesi planlanıyor.

Haber Kıbrıs sitesinde yer alan habere göre her iki adayın da UBP’nin birliği için böyle bir karara olumlu baktığı kaydedilirken her iki adayın da Ersan Saner başkanlığında kurulacak yeni hükümette kabinede yer alması da kararlaştırıldı.