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"Kurultay sonrası kırgınlık olursa KKTC'nin geleceğine zarar verilir"

UBP'yi bölmeye kimsenin hakkının olmadığını ifade eden UBP Onursal Başkanı, 3'üncü Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu, "kurultay sonrası kırılganlık olması KKTC'nin geleceğine zarar verecek" dedi.

11 Ekim 2021 Pazartesi 21:03
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"Kurultay sonrası kırgınlık olursa KKTC'nin geleceğine zarar verilir"
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Ulusal Birllik Partisi (UBP) Onursal Başkanı, 3'üncü Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu, gecede yaptığı konuşmada, doktor tavsiyesine uymadığını ve geceye katıldığını söyleyerek, "UBP'nin sonsuza dek yaşayacağını, KKTC'yi de sonsuza dek yaştacağını bildiğini söyledi. 

46 yıldır UBP'nin içerisinde olduğunu kaydeden Eroğlu, partide nesillerin değiştiğini örgütlenmeye devam edildiğini kaydetti.  

Önlerinde kurultay olduğunu hatırlatan Eroğlu, hiçbir kurultayda yüzde 100 oy almadığını fakat kimseye küsmediğini söyledi.

Kurultayda oy veren kişilerin UBP'li olduğunu ve UBP'lilere oy vereceğini belirten Eroğlu, herkesin kendini kurultayda göstermeye çalışacağını söyledi.

UBP'yi bölmeye kimsenin hakkının olmadığını ifade eden Eroğlu, "kurultay sonrası kırılganlık olması KKTC'nin geleceğine zarar verecek" dedi.

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