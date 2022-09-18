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Kurultayda oy sayımı başladı!

Demokrat Parti kurultayında sandıklar kapandı, oy sayımına başlandı.

18 Eylül 2022 Pazar 22:02
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Kurultayda oy sayımı başladı!


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Demokrat Parti 12. Olağan Kurultayı'nı gerçekleştiriyor. 
Saat 10.00'da Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kurultayda oy verme işlemi saat 21.00'de tamamlandı. 
7 bin 470 üyesi bulunan Demokrat Parti'de 2 bini aşkın üye oy kullandı. 
Kurultayda oy sayım işlemine geçildi. 
Kurultayın galibinin ilerleyen saatlerde açıklanması bekleniyor.

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