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Demokrat Parti 12. Olağan Kurultayı'nı gerçekleştiriyor.
Saat 10.00'da Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kurultayda oy verme işlemi saat 21.00'de tamamlandı.
7 bin 470 üyesi bulunan Demokrat Parti'de 2 bini aşkın üye oy kullandı.
Kurultayda oy sayım işlemine geçildi.
Kurultayın galibinin ilerleyen saatlerde açıklanması bekleniyor.
Kurultayda oy sayımı başladı!
Demokrat Parti kurultayında sandıklar kapandı, oy sayımına başlandı.
18 Eylül 2022 Pazar 22:02
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