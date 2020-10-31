Kurultayda saat 15.30 itibariyle seçime katılım oranı açıklandı

UBP 11. Olağanüstü Kurultayı'nda oy verme işlemi devam ediyor. Kurultayda saat15.30 itibariyle 4 bin500 kişi oy kullandı. Kurultayda öğle saatlerinin ardından yeniden yoğunluk başladı. Toplamda 11 bin 816 üyesi olan Ulusal Birlik Partsi'sinde saat 15.30 ile seçime katılım oranının yüzde 38 olduğu bildirildi.

Hasan Taçoy, Dursun Oğuz, Faiz Sucuoğlu, Nazım Çavuşoğlu ve Ünal Üstel'in parti başkanlığına aday olduğu kurultayda, oy verme işlemi 20.00'ye kadar devam edecek.

Bugün adaylardan biri salt çoğunluk sağlayamazsa, seçim en çok oy alan iki aday arasında bir hafta sonra, 7 Kasım’da tekrarlanacak.