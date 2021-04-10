Kurultayda yasak karşıklığı

YDP'nin 3.olağan kurultayının henüz tamamlanmamasından dolayı ve aynı zamanda sokağa çıkma yasağının olmasından dolayı Kurultayda bir karışıklık meydana geldi.

Polisin uyarmasının ardından bazı YDP'liler evlerine giderken büyük bir çoğunluk salondan ayrılmadı.

Sayım işleminin başlayacağı ve sandıklardaki görevlilerin sabah saat 5'e kadar salonda bulunacağı bildirildi.