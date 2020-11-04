"KURULTAYDAN SONRASI ÇOK KOLAY OLMAYACAK"

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Vekili Ersan Saner, Ulusal Birlik Partisi’nin Kıbrıs meselesinde artık ezber bozan siyasetlerden yana olduğunu sürekli ortaya koyduklarını hatırlatarak, dün akşam gerçekleşen toplantıda Cumhurbaşkanı Tatar’ın da bu yönde bir çizgi izlediğini gördüklerini söyledi.

Saner, “Sayın Cumhurbaşkanı artık farklı fikirlerin de masaya gelmesi gerektiğini ifade etmiştir” diyen Saner, bu durumu memnuniyet verici bir gelişme olarak niteledi.

UBP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Saner BRT’de katıldığı Gündem Artı programında UBP kurultayı ve yeni hükümet konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis arasında dün akşam gerçekleşen görüşmenin bir tanışma toplantısı olduğunu vurgulayan Saner, seçim sürecindeki vizyonuna uygun davrandığı müddetçe Cumhurbaşkanı Tatar’ın hep arkasında duracaklarını kaydetti.

Saner, Ulusal Birlik Partisi’nin Kıbrıs meselesinde artık ezber bozan siyasetlerden yana olduğunu sürekli ortaya koyduklarını hatırlatarak, dün akşam gerçekleşen toplantıda Cumhurbaşkanı Tatar’ın da bu yönde bir çizgi izlediğini gördüklerini söyledi.

“Sayın Cumhurbaşkanı artık farklı fikirlerin de masaya gelmesi gerektiğini ifade etmiştir” diyen Saner, bu durumu memnuniyet verici bir gelişme olarak niteledi.

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı’nın belirlenmesi amacıyla gerçekleşen olağanüstü kurultaya da değinen Saner, geride kalan ilk turda yarışan beş adaya parti içi demokrasi adına sergiledikleri olumlu tutum nedeniyle teşekkür etti.

Ersan Saner, partideki tüm vekillerin UBP Genel Başkanlığı görevini yerine getirebileceği inancı taşıdığını ifade ederek, “Biz sadece bir kurultay yapmıyoruz, çünkü en fazla milletvekiline sahip parti olmamız nedeniyle etik olarak Sayın Cumhurbaşkanı’nın hükümeti kurma görevini yeni seçilecek UBP Genel Başkanı’na vermesi gerekmektedir” dedi.

Bu açıdan bakıldığında, UBP kurultayında seçilecek ismin ülkenin yeni Başbakan adayı olduğuna da dikkat çeken Saner, “Cumartesi başkan olarak seçilecek isim pazartesi hükümeti kurma görevini alacaktır” şeklinde konuştu.

Saner, UBP kurultayında oy kullanan üye sayısına bazı siyasi partilerin genel seçimlerde dahi ulaşamadığını dile getirerek, tüm üyelere teşekkür etti.

Kurultayın hemen ardından hükümet konusunun gündeme geleceğini ifade eden Saner, “Tüm dünyayla birlikte ülkemizde de yaşanan koşulları göz önüne aldığımızda, iktidara gelecek olan UBP hükümetini güllük gülistanlık bir dönemin beklemediğini bilmekteyiz” dedi.

KURULTAYDAN SONRASI ÇOK KOLAY OLMAYACAK…

Ersan Saner, kurultaydan sonrasının çok kolay olmayacağının altını çizerek, bu bilinçle Anavatan Türkiye ile iş birliğinde ortaya konulacak plan, program ve vizyonla sorunların üstesinden gelmek için çalışacaklarını vurguladı.

Mecliste şu an matematiksel olarak dört farklı hükümet kurma imkanı bulunduğuna değinen Saner, Genel Başkan seçimi sonrasında bu olasılıklardan hangisinin gerçekleşeceğini net bir şekilde ortaya koyacaklarını söyledi.

Bu dört modelden bir tanesinin UBP’nın yer almayacağı model olduğunu kaydeden Saner, “Bu senaryolara uygun hangi modelin olup olamayacağına ilişkin olarak bizler başkanımızı belirler belirlemez gerekli çalışmaları hemen başlatacağız. Ancak tüm bu yapılacak olan çalışmalar ve iyi niyetli görüşmeler sonuç vermezse Ulusal Birlik Partisi’nin erken seçime gitme konusunda en ufak bir tereddüdü olmaz. Eğer bir erken seçim gerçekleşecekse UBP buna her zaman olduğu gibi en hazırlıklı partidir” ifadelerini kullandı.

Saner, kurultayla belirlenecek yeni genel başkana Cumhurbaşkanı’nın hükümet kurma görevi vermesi sonrasında Parti Meclisi tarafından “şu partilerle olmaz” şeklinde bir takım kısıtlamalar getirileceğini düşünmediğine vurgu yaparken, yine de yetkinin çerçevesinin parti meclisindeki 110 üyenin ağırlıklı görüşüyle belirleneceğini söyledi.