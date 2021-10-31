Ulusal Birlik Partisinin 22. Olağan Genel Kurultayı bugün de devam ediyor

Oy kullanma oranı yüzde 22,12

Kurultayın ilk gününde, 3 bin 646 kişi oy kullandı. Oy kullanma işlemi yaklaşık 8 saat sürerken, saat 21.00’de sandıklar kapatıldı.

16 bin 483 üyeyi bünyesinde barındıran partinin kurultayının ilk gününde oy kullanma oranı yüzde 22,12 olarak açıklandı.

Genel Başkanlık için Hasan Taçoy, Faiz Sucuoğlu ve Zorlu Töre’nin yarıştığı kurultayda parti meclisi üyeliği seçimi, yüksek disiplin kurulu ve denetleme kurulu seçimi de yapılıyor.

Kurultayda oy verme işlemi bugün 09.00-18.00 saatleri arasında devam edecek.