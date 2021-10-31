Künye
Kıbrıs 20
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucu ile yakalandılar
Uyuşturucu ile yakalandılar
KADINA ŞİDDET! “Seni artık yaşatmam"
KADINA ŞİDDET! “Seni artık yaşatmam"
Kardeşini ve yengesini bıçakladı!
Kardeşini ve yengesini bıçakladı!
Vietnamlı kadın 33 yerinden bıçaklanmış!
Vietnamlı kadın 33 yerinden bıçaklanmış!
Taciz zanlısı tutuksuz yargılanacak
Taciz zanlısı tutuksuz yargılanacak
banner107

Kurultayın ilk gününde, 3 bin 646 kişi oy kullandı

Ulusal Birlik Partisinin 22. Olağan Genel Kurultayı bugün de devam ediyor

31 Ekim 2021 Pazar 08:33
96 Okunma
Kurultayın ilk gününde, 3 bin 646 kişi oy kullandı
banner108

Ulusal Birlik Partisinin 22. Olağan Genel Kurultayı bugün de devam ediyor

Oy kullanma oranı yüzde 22,12

Kurultayın ilk gününde, 3 bin 646 kişi oy kullandı. Oy kullanma işlemi yaklaşık 8 saat sürerken, saat 21.00’de sandıklar kapatıldı.

16 bin 483 üyeyi bünyesinde barındıran partinin kurultayının ilk gününde oy kullanma oranı yüzde 22,12 olarak açıklandı.

Genel Başkanlık için Hasan Taçoy, Faiz  Sucuoğlu ve Zorlu Töre’nin yarıştığı kurultayda parti meclisi üyeliği seçimi, yüksek disiplin kurulu ve denetleme kurulu seçimi de yapılıyor.

Kurultayda oy verme işlemi bugün 09.00-18.00 saatleri arasında devam edecek.

Anahtar Kelimeler:
Ulusal Birlik PartisiKurultay
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meclis Genel Kurulu Yarın Toplanacak
Meclis Genel Kurulu Yarın Toplanacak
Faiz Sucuoğlu oyunu kullandı
Faiz Sucuoğlu oyunu kullandı
En çok yağış nereye düştü?
En çok yağış nereye düştü?
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim