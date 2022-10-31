Künye
Kıbrıs 18
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Kalkanlı'da mide bulandıran olay!
Kalkanlı'da mide bulandıran olay!
195 metrelik elektrik kablosunu çaldılar!
195 metrelik elektrik kablosunu çaldılar!
15 yaşındaki çocuğa cinsel istismar
15 yaşındaki çocuğa cinsel istismar
Kablo hırsızlığından mahkemeye çıkarıldılar!
Kablo hırsızlığından mahkemeye çıkarıldılar!
Evde pusu kuruldu! Kokainle yakalandılar
Evde pusu kuruldu! Kokainle yakalandılar
banner107
Flaş Haber
Sabah saatlerinde feci kaza!
Kapat

Kurum battı kimin umurunda.. Maaş istiyorlar!

Batmış olan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun başkanına asgari ücretin 2.5 katı, yöneticilere de 2 katı maaş talebi var.

31 Ekim 2022 Pazartesi 10:16
248 Okunma
Kurum battı kimin umurunda.. Maaş istiyorlar!



GÜNDEM KIBRIS-ÖZEL HABER

Mali denge açısından “batak” olduğu bilinen Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda ilginç işler oluyor. Kısa bir süre önce hukukçular istihdamları ile gündeme gelen kurumda, bu kez de yönetim kurulu başkan ve üyelerinin asgari ücretin 2.5 katına kadar maaş talep ettiği ortaya çıktı.

Hasan Akyiğit’in Yönetim Kurulu Başkanı olduğu dönemde 22 Ağustos 2022 tarihinde oy birliği ile karar alan Kıb-Tek yönetim kurulu, bu konuyu ilerletmesi için Genel Müdür Vekili’ne yetki vermişti.

Adına “hakkı huzur tahsisatı” denilen uygulama ile Başkan’a asgari ücretin iki buçuk katı, üyelere de 2 katı maaş bağlanması istendi..

Bir türlü tamamlanamayan ve yüksek ücretler ödeyerek yakıt alan kuruma tepkiler yükselirken, bu da yetmezmiş gibi her ay binlerce TL elektrik faturası ödemek zorunda olan vatandaşlar, bu yaşananları  “Titanic batarken keman çalan müzisyenlerin” durumuna benzetti

İşte kurum yönetimin aldığı karar:

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sabah saatlerinde feci kaza!
Sabah saatlerinde feci kaza!
Bireysel krediler 11 milyara dayandı
Bireysel krediler 11 milyara dayandı
Kilo ile değil gram ile alışveriş!
Kilo ile değil gram ile alışveriş!










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim