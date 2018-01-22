Kurum ve kuruluşlar peşkeş çekildi

Yeni Bakış gazetesinde yer alan Deniz Abidin'İn haberine göre; batır- sat politikalarıyla ülkedeki üretimi durduran siyasi anlayış, Sanayi Holding’ten tutun da AYKO Ayakkabı Fabrikası’na kadar uzanan bir zincirin hikayesini kapsıyor. Kıbrıs Türk Turizm İşletmeleri, Kıbrıs Türk Sanayi İşletmeleri (Sanayi Holding), Kıbrıs Türk Petrolleri, Eti Teşebbüsleri, Kıbrıs Türk Hava Yolları, Ercan Devlet Havaalanı, DAÜ-DAK, Su, Saray Otel, Koop-Süt’ün hisseleri, Koop Zeyko yağ fabrikası, Personel Yardımlaşma Kooperatifi (Peyak) gibi halkın sahip olduğu tüm kurum ve kuruluşlar yıllar içinde yok edildi.

Bir süre önce ise UBP-DP Hükümeti döneminde bir süre önce AYKO ayakkabı fabrikasının arazi ve binalarının satılması için ilan verildi. Kooperatif Merkez Bankası’na bağlı olan AYKO ayakkabı fabrikasının arazi ve binalarının satılması için gazetelere paralı ilan verilerek satışı-nın yapılacağı duyuruldu.

AYKO Ayakkabı Fabrikası kapatıldı

Kısa adı ‘Kaf’ olan Kıbrıs Ayakkabı Fabrikası, Kıbrıslı Türklerin kurduğu ilk ayakkabı fabrikası olma özelliğini taşıyor. Fabrikanın ismi 1972 yılında ‘AYKO’ olarak değiştirilerek topluma hizmet vermeyi sürdürdü. 1972 yılında Lefkoşa’nın Marmara Bölgesi’ndeki AYKO Ayakkabı Fabrikası kendi tesislerini kurarak burada yıllarca üretim yaparak birçok insana da ekmek parası kazandırdı. 1993 yılında Kooperatif Merkez Bankası’na devredilen AYKO Ayakkabı Fabrikası, 2001-2002 yıllarında UBP’nin iktidarda olduğu dönemde kapatıldı. “Önce batır, sonra sat kurtul” sistemini benimseyen UBP’nin hiçbir kurala uymadan uygulanan özelleştirme politikalarının yıllar öncesine dayandığı görülüyor.

Kıbrıs’ta Kooperatifçilik İngiliz dönemine kadar uzanır

Bu arada, Kıbrıs’taki kooperatifçilik İngiliz Ziraat Dairesi Müdürlüğüne kadar uzanan bir geçmişe sahip.

Kıbrıs'ta kooperatif hareketi dünyadaki gelişmelerden ve kendine özgü şartların çeşitli şekilde belirleyiciliğinden başlayan bir hareketti. Kıbrıs'ta kooperatif fikri ilk olarak dönemin İngiliz Ziraat Dairesi Müdürlüğü’nün 1905 yılında "Zirai Bankalar" isimli bir kitapçık yayınlamasıyla başlar. Kooperatifçilik ile ilgili ilk çalışma olması yanında amacı tüm çiftçileri bir kooperatif bayrağı altında toplamak ve kendilerine ne gibi yararlar sağlanabileceğini göstermekti. Kooperatifçilik hareketine ilk olarak çiftçilerin kredi sağlamak amacıyla Mağusa kazasına bağlı Lefkonuk köyünde Türk ve Rumların ortaklaşa kurdukları kooperatifle başlandı. Tamamen Türk üyelerden oluşan kooperatif ise 1927 yılında Sütlüce köyünde kuruldu.

Kooperatifler Dairesi kurulmasına karar verilir

Uzun vadeli tarımsal kredi ihtiyacının karşılanması için 1925 yılında Kıbrıs Ziraat Bankası kurulur. Kooperatif kredi şirketleri, hükümet tarafından sağlanan kredilerin kullandırılmasında ve tahsilinde bu bankanın bölgesel acenteleri olarak faaliyet göstermek üzere yetkilendi-rildiler. Bu düzenleme kooperatifçilik hareketi için önemli bir teşvik olmuş, 4 yıl içinde 175 kooperatif kurulur. Ancak, kooperatiflerin sadece Kıbrıs Ziraat Bankası'nın acenteleri olarak faaliyet göstermesi pek başarılı olamamış, gerçek kooperatifçilik anlayışına hizmet etmediği ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine hükümet kooperatiflerle Kıbrıs Ziraat Bankasının bağlantısını kopararak ayrı bir Kooperatifler Dairesi kurmaya karar verilir.

Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası 196 kooperatifin ortaklığı ile kuruldu

Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası, 1959’da 196 kooperatifin ortaklığı ile kurulan ve Kıbrıs Türk toplumunun ihtiyaçlarını karşılamak için bankacılığa ek olarak sanayi, ticaret ve hizmetler sektöründe Ayko Ayakkabı Fabrikası, Süt Ürünleri Fabrikası Koop Süt, Binboğa Yem Fabrikası, Harup Ürünü İşleme Fabrikası, Zeyko Yağ Fabrikası, Zirai Araç & Makine Bölümü, Koop-Gaz Dolum Tesisleri (Tüp Gaz), Koop-Gıda Levazım, Denko Denizcilik İşletmesi, Şeker Sigorta (Kıbrıs) Ltd. ile faaliyet gösterdi. Koop Merkez Bankası hala KKTC’nin en büyük bankası konumundadır. Bugün Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası öz kaynakları, mevduat ve plasman hacmi, personel sayısı, yarattığı katma değer ve devlete doğrudan ve dolaylı olarak sağladığı vergilerle ülkenin en büyük kuruluşları arasında yer alıyor.