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Kuruyan eller için en iyi yöntem!

Sizin de elleriniz zaman zaman kuruyorsa bu pratik bakımı uygulayarak yumuşamalarına yardımcı olabilirsiniz.

04 Eylül 2022 Pazar 23:20
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Kuruyan eller için en iyi yöntem!


Pamuk gibi eller için ihtiyacınız olan malzemeler: Limon ve zeytinyağı. İşte bu kadar basit! Hadi şimdi hazırlama aşamasına geçelim.

Nasıl hazırlanır?

Bir kaseye üç damla zeytinyağı damlatın ardından 1 adet limonu sıkarak kaseye ekleyin. Kabı karıştırın. İşlem tamam!

Peki bu karışım ne işe yarıyor?

Limon büyük ölçüde C vitamini içerir. C vitamini elleriniz üzerindeki lekeleri gidermek için oldukça etkilidir. Bu bakım tarifindeki zeytinyağı ise elinizdeki kuruluğu giderir ve yumuşamasına yardımcı olur. Bu bakım tarifini ihtiyacınız olduğu her an rahatlıkla uygulayabilirsiniz.

Anahtar Kelimeler:
Kuru Cilt
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