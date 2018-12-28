Kurye cezaevine gönderildi

(Kamalı Haber) -Lokmacı Kara Sınır Kapısı’nda yapılan kontrolde zanlı tasarrufunda 38 gram hintkeneviri türü uyuşturucu maddeyle yakalanan Achment Chalil, cezaevine gönderildi.

Mahkemede yeminli şahadet veren Mehmet Sevinç, 25 Aralık’ta saat 16.21’de Lokmacı Kara Sınır Kapısı’ndan KKTC’ye geçiş yapan zanlı Achment Chalil’in tasarrufunda 38 gram 530 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını mahkemeye aktardı. Zanlı AchmentChalil’in konu maddeyi 100 Euro karşılığında ithal ettiğinin tespit edildiğini anlatan Sevinç, paranın emare alındığını söyledi. Zanlının Güney Kıbrıs Rum Yönetimi vatandaşı olduğunu belirten Sevinç, KKTC ile bağı olmadığını belirtti. Tahkikatın tamamlandığını söyleyen Sevinç, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının 45 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.