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‘Kurye’ operasyonu: 5 kilo uyuşturucu tespit edildi

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ‘Kurye’ operasyonunda 5 kilo uyuşturucuyla tutuklanan 4 zanlı soruşturma kapsamında 3 gün tutuklu kalacak.

04 Mart 2022 Cuma 18:28
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‘Kurye’ operasyonu: 5 kilo uyuşturucu tespit edildi
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Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ‘Kurye’ operasyonunda 5 kilo uyuşturucuyla tutuklanan 4 zanlı bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Özder, 4 zanlının da “Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Hınt Kenevirı) Alma, İthal ve Tasarruf” suçuna methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 3 Mart 2022 tarihinde saat 16.00'da, düzenlenen ‘Kurye’ operasyonunda, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü'nde görevli bir polis ekibi tarafından, Ercan Havalimanı'ndan KKTC'ye giriş yapan zanlı Magret Munenanji Erick Nkhoma'nın tasarrufunda bulunan siyah renk bavulu içerisinde yapılan aramada; kişisel eşyaları arasında bulunan 3 ayrı poşet içerisindeki kırmızı renk pul biberler arasına gizlenmiş vaziyette bulunan naylon poşet, streç naylon, karbon kağıdı ve koli bantları ile sarılı toplam 6 paket halinde yaklaşık 5 kilo 200 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alınıp, Nkhoma'nın suçüstü gereği tutuklandığını söyledi.

Özder, aynı gün yapılan soruşturmalarda; Nkhoma'ya bahse konu uyuşturucu maddeleri, aranan bir kişinin aracılığı ile konu uyuşturucu maddeyi teslim edeceği, bu işe karşılık olarak da 500 Dolar para aldığının öğrenildiğini anlattı.

Özder, polis ekibi tarafından söz konusu uyuşturucu maddeleri teslim almak için Hamitköy’de bir adrese gelen zanlı Patrick Ogochukwu Chukwuma, zanlı Abbas Abubakar Sharu ve zanlı Chinaza Raphael Uchendu’nun tespit edildiğini aktarak, tutuklandığını belirtti.

Polis, aynı gün yapılan soruşturmalarda Abbas Abubakar Sharu ve zanlı Chinaza Raphael Uchendu’nun ikametgahında yapılan aramada kanunsuz bir şey tespit edilmediğini söyledi.

Polis, aynı gün Patrick Ogochukwu Chukwuma'nın Lefkoşa adresinde 11.25 - 13.05 saatleri arasında, mahkeme emri ile yapılan aramada, Chukwuma'ya ait yatak odasında bulunan eşya dolabındaki karton ayakkabı kutusu içinde üzerinde içinde satışa hazır vaziyette foil kağıdına sarılı 14 ayrı paket içinde yaklaşık 8 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile bulunarak emare alındığını anlattı.

Özder, tahkikatın devam ettiğini, aranan şahıslar olduğunu belirtip, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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