Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Hollywood efsanesi 103 yaşında hayatını kaybetti
Hollywood efsanesi 103 yaşında hayatını...
'Erkeklere fesleğen, kadınlara bitter çikolata'
'Erkeklere fesleğen, kadınlara bitter çikolata'
Dünya Sağlık Örgütü’nden yeni Corona virüsü açıklaması
Dünya Sağlık Örgütü’nden yeni Corona...
Çocuğunuz internet bağımlısı olmasın!
Çocuğunuz internet bağımlısı olmasın!
İşten kaçanların 'hastayım' yalanı
İşten kaçanların 'hastayım' yalanı

KUŞKOR: 18 farklı türden 344 kuş ağlardan canlı kurtarıldı

KUŞKOR yasadışı avcılıkla mücadele çalışmaları konusunda bilgilendirmede bulundu

07 Şubat 2020 Cuma 21:16
KUŞKOR: 18 farklı türden 344 kuş ağlardan canlı kurtarıldı
banner48

Kuşları ve Doğayı Koruma Derneği (KUŞKOR) 2019 sonbahar-kış dönemindeki yasa dışı avcılığa yönelik çalışmaları kapsamında, 18 farklı türden 344 kuşu ağlardan canlı kurtardıklarını açıkladı.

KUŞKOR’dan yapılan açıklamada, derneğin yasadışı avcılıkla mücadeleye yönelik gönüllük esasına dayanan çalışmalarına yer verildi.

Açıklamada, çalışmalarını 2019 yılında uluslararası CABS örgütü gönüllülerinin de desteği ile güçlendirdikleri belirtilerek, 2019 sonbahar-kış döneminde gönüllülük esasına dayanan çalışmaları kapsamında, 59 sis ağı, 56 ağ direği, 21 kuş çağrı cihazının çeşitli bölgelerde tespit edildiği ve bölge polisiyle iletişime geçilerek bilgi verildiği kaydedildi.

Bu çalışmalar esnasında 18 farklı türden 344 canlı kuşun ağlardan canlı kurtarıldığı bildirilen açıklamada, 12 kuşun ağlar üzerinde ölü bulunduğu ifade edildi.

Kıbrıs’ta gerçekleştirilen yasadışı avcılık faaliyetleri sırasında pulya başta olmak üzere, cikla, kızıl gerdan, örümcek kuşları gibi 155 farklı kuş türünün yakalandığının uluslararası yayınlarda da görüldüğü belirtilen açıklamada, “Yaptığımız uzun süreli çalışmalar sırasında, geçtiğimiz aylarda Kıbrıs'a özgü olduğu kabul edilen, Kıbrıs İshakkuşu ve diğer baykuş türlerinin de yapılan kaçak av sırasında ağlara takılıp can verdiğine veya yasadışı avcı tarafından öldürüldüğüne şahit olduk.” denildi.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

“Bazı yerlerde meze olarak pulya servisi yapıldığını duymakta, bazen de sosyal medya üzerinden görmekteyiz. Güney Kıbrıs’ta yasadışı avcılığı engellemeye yönelik kontrollerin artması nedeni ile yasadışı avcılığın ve pulya ticaretinin aratacağına dair endişelerimiz vardır.”

2020 yılında da yasadışı avcılıkla mücadelenin güçlenerek devam edeceği kaydedilen açıklamada, bu konuda ihbar vermek isteyen herkesin dernekle iletişime geçebileceği belirtildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uluçay, Karavezirler’i ziyaret etti
Uluçay, Karavezirler’i ziyaret etti
Meteoroloji Dairesi’nden önemli uyarı
Meteoroloji Dairesi’nden önemli uyarı
Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı
Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim