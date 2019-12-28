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Kuşkor: ”Av ve avla ilgili yaban hayatı düzenleme yasa tasarısında doğa için yeterli özen gösterilmemiştir”

Kuşları ve Doğayı Koruma Derneği (KUŞKOR),  Av ve Avla İlgili Yaban Hayatı Düzenleme (Değişiklik) Yasa Tasarısının  birçok konuda Avcılık Federasyonu’nu güçlendirirken tasarıda doğa için yeterli özen gösterilmediğini savundu.

28 Aralık 2019 Cumartesi 16:49
Kuşkor: ”Av ve avla ilgili yaban hayatı düzenleme yasa tasarısında doğa için yeterli özen gösterilmemiştir”

KUŞKOR’un basın açıklamasında doğada avcının kontrolünün  yeterli olmadığı görüşüne yer verilerek yasa için önerilerde bulunuldu.

Önerilerde büyük avda bir avcının 3 köpekle değil,  en fazla 2 köpek ile ava gidebilmesi, birinci ince avda avcı başı 100 olan cikla vurma hakkının en fazla  35-40’a düşürülmesi, ikinci ince avda üveyik avına  uzun yıllar izin verilmemesi ye aldı.

Açıklamada ayrıca  sürek ve banya avının yasanın tefsirine ayrı ayrı eklenmesi ve ikisinin de avın gelecek nesillere de kalabilmesi için yasaklanması veya avlanacak hayvana da kaçma şansı verebilmek için banya avının  3 kişi ile sınırlandırılması, Özel Çevre Koruma Bölgeleri içinde olan önemli kuş bölgelerinin avdan çıkarılması,  Koruçam ve Karpaz burnunun  sürekli ava kapalı  bölge olarak yasada yer alması gerektiği de önerildi.

Yasa tasarısında   Madde 11. (1)'in ikinci paragrafının  Avcılık Federasyonu'nun ürettiği av hayvanlarını satmasına ve bu hayvanların da lokantalarda servis edilmesine imkân verdiği iddia edilerek, bunun yasanın amaçları aykırı olduğu iddia edilerek şöyle denildi:

“Federasyon'un lokantalarda servis edilmek üzere av hayvanı üretimi yapması ve satması, bu hayvanların lokantalarda servis edilmesi, bu yasanın amaçlarına aykırıdır.Kaçak avcılığın veya normal zamandaki avcılığın ticarete dönüşmesi de teşvik edilmiş olacaktır. Böyle bir olaya izin verilmesi düşünülür ise de bu beklenen suiistimaller için önlem alınmalı, prosedür ve denetimleri düzenleyen bir tüzüğe bu yasada atıf yapılmalıdır.”

Anahtar Kelimeler:
KUŞKOR
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