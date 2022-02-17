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Kut Adalı son yolculuğuna uğurlanıyor

17 Şubat 2022 Perşembe 09:32
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Kut Adalı son yolculuğuna uğurlanıyor
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Ankara’da tedavi gördüğü hastanede Salı günü vefat eden Merhum gazeteci Kutlu Adalı’nın kızı, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK)  çalışma arkadaşlarımızdan Kut Adalı bugün toprağa veriliyor.

Kutlu Adalı için saat 11:00’de uzun yıllardır yayın yapım memuru olarak hizmet verdiği BRT’de tören düzenlenecek.

Kut Adalı, BRTK’da düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacağı Lefkoşa Mezarlığı’na götürülerek İsmail Safa Camiinde kılınacak Cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

1968 doğumlu olan Kut Adalı, 2002 yılından beri Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda yayın-yapım memuru olarak görev yapıyordu.

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