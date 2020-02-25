Kutalmış“ Böylesi ilk kez oluyor, itiraz edeceğiz”

Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası Genel Sekreteri Özgün Kutalmış, Asgari ücretin yeniden belirlenmesi amacı ile komisyonun bugün yapılan toplantısına ve toplantıda alınan karara itiraz edeceklerini açıkladı.

Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası Genel Sekreteri Özgün Kutalmış, konuya ilişkin yazılı açıklamasında Asgari Ücretin belirlenmesi konusunda bugüne kadar ki teamüllerin dışında bir uygulama gerçekleştiğini ve böylesi bir durumla ilk kez karşılaştıklarını söyledi.

Kutalmış; “Yıllardan beridir asgari ücretler tespit edilirken işçi ve işveren temsilcileri komitede görüşlerini ortaya koyar, hükümetlerde bu rakamlar üzerinden bir formül üretilirdi.”

Geçen hafta belirlenen asgari ücret toplantısında ilk kez bu denli işveren ve işçi tarafı bu kadar karşı karşıya bırakıldı. İşçinin teklifini almadan asgari ücret belirlendi.

Bugün bir bakıyoruz Başbakanın talimatı ile asgari ücret bürüt 3820 TL olarak Hükümet ve İşçi tarafından belirlenmiş. Madem bu rakamlara çıkılabiliyordu neden geçtiğimiz hafta bu rakamı masaya hem Hükümet hem de işçi tarafı koymadı?

Bizi oyuna getirerek bizim fikrimizi almadan bugün yapılmaya çalışılanı hem teamüller açısından hem de yasal olarak kabul etmiyoruz. Ekonomik koşulların ortada olduğu bir ortamda işveren tarafı olarak bu asgari ücrete itiraz edeceğimizi, bu konuda hukukçularımızın ara emri için başvuru yapacağını, sadece oy kaygısı yaşayan hükümetin karşısında bizimde elimizin kolumuzun bağlı olmadığını vurgulamak isteriz.

Unutulmamalı ki bu artışı kaldıramayacak olan işveren tarafı bu aradaki zam farkını mutlaka yansıtmak zorunda olacağından zaten alım gücü düşen vatandaşın gelecek olan zamların altında daha da çaresiz kalacağını bir kez daha hatırlatır ve seçim telaşına düşün hükümeti de buradan bir kez daha uyarırız…