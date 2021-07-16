Kutlamalar Covid 19 salgını nedeniyle bazı önlemlerle yapılacak.

Barış Harekâtı’nın 47. yıldönümünde 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı, tören ve etkinliklerle kutlanacak. 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlama programı, 19 Temmuz Pazartesi günü saat 09.00’da 21 pare top atışı ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın BRT’den yapacağı konuşmayla başlayacak.

Bu yıl Kurban Bayramı’nın 1. gününe denk gelen Barış Harekâtı’nın 47. yıldönümü çerçevesinde düzenlenecek tören ve etkinliklere, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyet de katılacak. Kutlamalar geçen yıldan bu yana, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid 19) salgını nedeniyle bazı önlemlerle yapılacak. Bakanlar Kurulu’nun “Tehlikeli Bulaşıcı Hastalık” olarak ilan ettiği koronavirüsle (COVİD-19) ilgili tedbirler çerçevesinde, tüm tören ve etkinliklerde sosyal mesafe ve maske takılması kurallarına uyulması zorunlu kılındı.

ŞAFAK NÖBETİ

20 Temmuz kutlamaları çerçevesinde yapılan Şafak nöbeti bu yıl da tutulacak. Yavuz Çıkarma Plajı’nda 19 Temmuz’u 20 Temmuz’a bağlayan gece gerçekleştirilecek Şafak Nöbeti’nde çıkarma gemisinden meşalelerle sahile yürünecek, tüm gece aralıklarla dualar okunacak. Sualtı komandolarının temsili çıkışı, lazer ve ışık gösterisiyle devam edecek program sabah ezanının okunması ile sona erecek. Bu yıl Türk Yıldızlarının gösterisi ise pandemi koşulları nedeniyle tören geçişi sırasında gerçekleştirilecek.

TÖRENLER

İlk tören, 19 Temmuz Pazartesi günü saat Boğaz Şehitliği’nde saat 09.30’da başlayacak. Çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak tören, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle sürecek. Tören, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın anıt özel defterini imzalamasıyla son bulacak. Dr. Fazıl Küçük Anıtı önündeki tören ise saat 10.00’da yer alacak. Törende, anıta çelenkler sunulacak, saygı duruşunda bulunulacak, İstiklal Marşı okunacak ve anıt özel defteri Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından imzalanacak. Rauf Raif Denktaş’ın Anıt mezarındaki tören ise, 10.30’da başlayacak. Törende, anıta çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulacak, İstiklal Marşı okunarak bayraklar göndere çekilecek ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından anıt özel defteri imzalanacak

20 TEMMUZ’DA LEFKOŞA’DAKİ İLK TÖREN ATATÜRK ANITI ÖNÜNDE

20 Temmuz Salı günü Lefkoşa’daki ilk tören saat 07.30’da Lefkoşa Atatürk Anıtı önünde düzenlenecek. Tören, çelenklerin anıta sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayacak, anıt özel defterinin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanmasıyla tamamlanacak.

LEFKOŞA ŞEHİTLER ANITI

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla Lefkoşa Şehitler Anıtı önünde de tören yapılacak. Saat 08.50’de çelenklerin Şehitler Anıtı’na konulmasıyla başlayacak tören, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle sürecek. Tören, anıt özel defterinin imzalanmasıyla sona erecek.

DR. FAZIL KÜÇÜK BULVARI’NDAKİ GEÇİT TÖRENİ

Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki geçit töreni ise saat 09.00’da başlayacak. Saygı duruşu, İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesi, tören birliklerinin denetlenmesi ve halkın bayramının kutlanması ile başlayacak tören, Yavuz Çıkarma Plajı’ndan getirilen bayrakların Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a teslim edilmesiyle devam edecek. Tören Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yapacağı konuşmaların ardından resmi geçit ile tamamlanacak.