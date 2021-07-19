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Kutlay Erk Gündem Kıbrıs Yayınına katıldı

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Erdoğan'ın söz konusu müjdesine bir yorumda Gündem Kıbrıs Özel Yayınına bağlanan Eski Dış işleri bakanı Kutlay Erk'ten geldi.

19 Temmuz 2021 Pazartesi 22:01
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Kutlay Erk Gündem Kıbrıs Yayınına katıldı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhuriyet Meclisi’nde iki müjdeyi açıkladı. Erdoğan yeni parlamento binasının yapılacağını, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın inşaatına yakında başlanacağını açıkladı.

Erdoğan'ın söz konusu müjdesine bir yorumda Gündem Kıbrıs Özel Yayınına bağlanan Eski Dış işleri bakanı Kutlay Erk'ten geldi.

Erk, değerlendirmesine Erdoğan, KKTC Cumhuriyet Meclisi’nde gelip konuşamasının önemli bir olay olduğunu,  buna karşı olmadığını fakat muhelefet partileri olan CTP ve TDP'nin oturuma katılmama duruşunu da desteklediğini söyeleyerek başladı.

Müjde beklentilerini değerlendiren Erk, aralarından en ilginç olanının Katar ve Türkiye arasındaki ticari anlaşmalara KKTC'yi de dahil etmek olduğunu söyledi. 

Erk, Erdoğan'ın yeni cumhurbaşkanlığı sarayı ve yeni parlamento binası müjdesini de şu şekilde yorumladı:

"Kimse kusura bakmasın ama suyumuz yok içmeye, at ile gideceğiz çeşmeye... diye bir konu çıktı. Bütün saygımla dağ fare doğurdu diyebilirim.  Şu anki ihtiyacımız muhteşem bir meclis, ihtişamlı bir saray değil, bu parasal kaynağın ekonomimizi toparlamak üzere, üretime teşvik edilmesi ve yönlendirilmesiydi.. O yönden hayal kırıklığına uğradığımı bütün saygımla söyleyebilirim"

Gazeteci Alihan Pehlivan'ın 20 Temmuz günü bir müjde bekliyor musunuz ? sorusuna ilişkin Erk, tören konuşması bu gibi konulara yer verilecek yer değildi, bu konuların yeri meclistir dedi.

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