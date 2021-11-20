Kutlu Adalı Basın Ödülleri Verildi

Basın Emekçileri Sendikası’nın her yıl geleneksel olarak verdiği ‘Kutlu Adalı Basın Ödülleri’ bu yıl ‘İfade Özgürlüğü’ temasıyla sahiplerini buldu.

Bu yıl 20’ncisi gerçekleştirilen Kutlu Adalı Basın Ödülleri, Merkez Lefkoşa’da düzenlenen törenle verildi.

Basın Emekçileri Sendikası Başkanı Ali Kişmir, etkinlik açılışında yaptığı konuşmadan, basın sektörünün Covid-19 sürecinden en çok etkilenen sektörlerden biri olduğunu söyledi. Kişmir, tüm ülkenin kapandığı dönemde bile sektörün çalışmaya devam ettiğini ve sektörün bu süreci kolay geçirmediğini ifade etti.

Kutlu Adalı’nın ölüm yıldönümünde yapılan yürüyüşü meslek onuruna sahip çıkılan bir gün olarak da niteleyen Ali Kişmişr, bugün ise bu onuru hak eden kişilere ödüllerinin verileceğini kaydetti. Ödül alan herkesi kutlayan Kişmir, Adalı cinayetinden de Türkiye derin devletin sorumlu olduğunu iddia etti. Kişmir, bugün hala baskıya uğrayan meslektaşlarının olduğunu öne sürdü.

Sendikal Platform adına bir konuşma yapan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası Başkanı Kubilay Özkıraç ise, basın emekçilerine yönelik uygulanan şiddet ve baskıyı kınadığını da ifade ederek, ezilen kesimlerin mücadelesinde lokomotif görevi gören Sendikal Platform’un bu noktada görevine devam edeceğini söyledi.

İfade ve basın özgürlüğünün önemine de işaret eden Harmancı, basın sektörünün sermaye gruplarının kontrolü altına girdiğini ve sektördeki yasal ve etik mevzuatların bir an önce oluşturulması gerektiğini kaydetti. Harmancı, ödül alan basın emekçilerini kutlayarak konuşmasına son verdi.

Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi.

Ödül alan isim ve kurumlar şöyle:

Kutlu Adalı Onur Ödülü: Hasan Esendağlı (Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı)

Basın-Sen Özel Ödülü: Sami Özuslu (Gazeteci-Sim TV)

Hakan Çakmak Özel Ödülü: Serkan Soyalan (Gazeteci-Şair-Sim TV)

Yeni Medya Ödülü: Gündem Kıbrıs

Genç Basın Çalışanı Ödülü: Mustafa Baflı (Gazeteci-Kıbrıs Postası), Bahar Sancar (Gazeteci-Gündem Kıbrıs)

En İyi Haber Ödülü: Pınar Barut (Özgür Gazete) (İşte Müdahalenin Fotoğrafları)

Yılın Podcastı: Damla Dabis (Hangi İnsan Hakları - GazeddaKıbrıs)

Yılın TV Yayıncısı: Hüseyin Ekmekçi ile Günaydın Haber Kıbrıs

Basın Emekçisi Ödülü: Damla Soyalp (Gazeteci-BRT), Muazzez Gazihan (TV Programcısı-Kıbrıs Genç TV, Zaicenco Veaceslav(Kameraman- Kıbrıs Genç TV) Süleyman Önal (Gazeteci-TAK), Canan Onurer (Gazeteci-Kıbrıs Postası)

Mesleğe Emek Verenler: Hüseyin Yalyalı (Gazeteci-Emekli), Hüseyin Kamalı (Kameraman-PIK), Neşe Ergüçlü (Gazeteci-BRT), Senem Gök (Gazeteci-Kıbrıs), Tuğçe Ülkü Aydın (Gazeteci-TAK)

Spor Basın Ödülü: Hüseyin Özbarışçı (Yenidüzen)

Spor Basınına Hizmet Ödülü: Mustafa Evliya