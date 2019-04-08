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Kutlu Adalı Basın Ödülleri yarın akşam veriliyor

08 Nisan 2019 Pazartesi 12:25
Kutlu Adalı Basın Ödülleri yarın akşam veriliyor
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Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nden Zafer Kodan, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nden Burhan Gürkan, Kutlu Adalı Vakfı’ndan İlkay Adalı ile Hakan Çakmak’ın eşi İlknur Koruoğlu Çakmak’ın katılımı ve Basın-Sen Genel Sekreteri Serkan Soyalan başkanlığında bir araya gelen jüri tarafından verilen Kutlu Adalı Basın Ödülleri veriliyor. Bu yıl 18’incisi düzenlenecek olan ödül töreni yarın akşam saat 19.30’da KTAMS Salonu’nda gerçekleşecek.

Ödüller şöyle:

Kutlu Adalı Onur Ödülü: 
Ahmet Cavit

Basın-Sen Özel Ödülü: 
KIBRIS’TA GAZETECİLİK İÇİN BİR SÖZLÜK (Bekir Azgin, Christos Christofides, Esra Aygin, Maria Siakalli)

En iyi Haber Ödülü: 
Aktay Elektirikci (AZİZ KUTLAY RÖPORTAJI-1958 KUŞAĞI SENDİKALAŞMA)- KANAL SİM

En İyi Spor Ödülü:
Raif Özgüren

Hakan Çakmak Özel Ödülü: 
Şevket Öznur – HALKIN SESİ

Genç Basın Çalışanı Ödülü: 
Safiye Özyürekliler Çuhadar– MESARYA AJANS

Basın Emekçisi Ödülü: 
Meltem Sakin – RADYO MAYIS

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İslam Türfent – YENİ BAKIŞ
Cemil Özbey – GENÇ TV
Tahir Gazi – HAVADİS

Mesleğe Emek Verenler: 
Selda İçer – BRT
Ali Osman Tabak– AFRİKA
Dilek Çetereisi- KIBRIS

Yeni Medya Ödülü:
Kıbrıs Postası

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Anahtar Kelimeler:
Kutlu Adalı
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