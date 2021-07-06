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Kutlu Adalı kabri başında anıldı

Yenidüzen yazarı, araştırmacı Kutlu Adalı, ölümünün 25. yıldönümünde Lefkoşa Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

06 Temmuz 2021 Salı 12:10
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Kutlu Adalı kabri başında anıldı

Anma Tören,ne 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, CTP genel Başkanı Tufan Erhürman, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, bazı milletvekili ve bürokratların yanı sıra Adalı’nın ailesi ve sevenleri katıldı.
Yenidüzen gazetesi ve Kutlu Adalı Vakfı'nın organize ettiği anma töreninde, Yenidüzen Gazetesi Genel Müdür ve Genel Yayın Yönetmeni Cenk Mutluyakalı, Bu memleket Bizim Platformu adına Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir ve Kutlu Adalı Vakfı adına Kutlu Adalı'nın eşi İlkay Adalı konuşma yaptı.
Törende ilk olarak, ülke için hayatını kaybeden tüm aydınlar için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Yenidüzen Gazetesi Genel Müdür ve Genel Yayın Yönetmeni Cenk Mutluyakalı, yine katledilen bir aydını anmak için geldiklerini belirterek, “Yine düşlerimizi umutlarımızı ama öfkemizi de dile getirmek için geldik” dedi.
Mutluyakalı, “bir ülkenin iradesi kuşatılmış demokrasisi hiçleştirilmiş ve kimlik yitimine uğratılmışsa o ülkenin karanlık olduğunu” söyleyerek, “O ülkenin bir sokağında bir aydın katledilmişse, orada yaşayanlar kendini yönetenleri seçemiyorlarsa o ülke karanlıktır” dedi.
“Kutlu adalı katledildi” cümlesinin çok sıradan birşeymiş gibi söylendiğine işaret eden Mutluyakalı, Adalı’nın sadece bedeni değil düşüncelerinin de katledildiğini ifade etti.
Bu yıl bu anmanın daha anlamlı olduğunu çünkü bataklıktan birinin çıkıp zaten bilineni anlattığını, katilleri işaret ettiğini söyleyen Mutluyakalı ”Adalı’yı katleden zihniyeti biliyorduk yanılmadık, biz sadece Adalı’nın katilerini istemiyoruz biz bu ülkedeki yaşama hakkını düşünce özgürlüğünü de istiyoruz” dedi.
Mutluyakalı, katillerin kahraman ilan edildiği çok örnek olduğunu, katil tanınıyor biliniyor olmasına rağmen yatanın faili meçhul olduğunu belirterek, Adalı’nın katilinin Metin Göktepeyi ve diğer aydınları öldürenle de aynı katil olduğunu savundu.

Bu memleket Bizim Platformu adına konuşan Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir de, düşünce ve ifade özgürlüğünün kendileri açısından son derece önemli ve vazgeçilemez bir hak olduğunu ve bunu savunmaya devam edeceklerini belirtti.
25 yıl önce “susmayacağız” diye pankart açanların hala bu mücadelelerine devam ettiklerini söyleyen Kişmir, yaşanan tüm olumsuzlukların Kıbrıs’a da getirilmek istendiğini ve bunların yarattığı olumsuzlukları zaman zaman yaşayarak gördüklerini ifade etti.
Kişmir, bugün düzenlenecek bir dizi etkinlikle ülkenin içinde bulunduğu durumu anlatarak gazetecilere, iradeye ve adaya sahip çıkmak için mücadelelerine devam edeceklerini vurgulayacaklarını söyledi.

Kutlu Adalı Vakfı adına Kutlu Adalı'nın eşi İlkay Adalı da şiir okuyarak törene gelenlere teşekkür etti.

Bu arada, Birleşik Kıbrıs Partisi açıklama yaparak, Kutlu Adalı’nın mezarı başında düzenlenen anma etkinliğine katıldığını belirtti.
Açıklamaya göre, BKP Genel Başkan İzzet İzcan başkanlığında, parti Genel Sekreteri Salih Sonüstün ve beraberindeki parti yetkilileri, Kutlu Adalı’nın mezarına karanfiller bırakarak, saygı duruşunda bulundu. Sonüstün, Kutlu Adalı ve diğer demokrasi şehitlerinin katledilmelerinin demokrasi ve özgürlük mücadelesini engelleyemeyeceğini belirtti.

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