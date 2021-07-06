Kutlu Adalı yürüyüşü: "Susmadık, susmayacağız"

Bu Memleket Bizim Platformu, 6 Temmuz’da, Kutlu Adalı cinayetinin yıl dönümü nedeniyle yürüyüş düzenledi.

Yürüyüş, platformun, 19.00’da Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) önünde toplanması ile başladı.

Platform, Kutlu Adalı'nın öldürüldüğü Akasya ve Ardıç sokağına doğru yürüyüş gerçekleştirdi.

Yürüyüşte "Susmadık, susmayacağız" yazılı pankartlar açıldı.

Bu Memleket Bizim Platformu, Kutlu Adalı'nın öldürüldüğü noktaya gelindiğinde, ellerindeki karanfilleri yürüyüşü canlı olarak aktaran gazetecilere uzattı ve gazeteciler, yayın yaptıkları telefonları ters bir şekilde yere koyarak üstlerine karanfilleri bıraktı.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI