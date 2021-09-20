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Kutlu Evren: "İskele, KKTC'nin yükselen değeridir..."

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, İskele'yi ziyaret ederek, bölgenin KKTC'nin yükselen bir değeri olduğunu vurguladı.

20 Eylül 2021 Pazartesi 18:27
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Kutlu Evren: "İskele, KKTC'nin yükselen değeridir..."

Bakan Kutlu Evren, daha sonra İskele Polis Müdürlüğü görevine yeni atanan Kasım Kuni'yi de ziyaret ederek bir süre görüştü. Bakan Kutlu Evren, burada yaptığı konuşmada, İskele bölgesinin üretken ve çalışkan insanlarımızla giderek geliştiğini, KKTC'nin yükselen değeri olduğunu belirtti.

Gelişen ve büyüyen İskele bölgesinin başta asayiş olmak üzere, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanmasına yönelik İskele Polis Müdürü Kasım Kuni'nin başarılı işlere imza atacağına inancının tam olduğunu ifade eden Kutlu Evren, "İskele Polis Müdürümüz Kasım Bey'e bölgede yürütecekleri çalışmalarda ve yeni görevinde başarılar dilerim" dedi.

İskele Polis Müdürlüğünden sonra İskele Belediyesi'ne geçen Bakan Kutlu Evren, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ile bir süre görüştü. Kutlu Evren, İskele Belediyesi ve İskele Kaymakamlıkları arasındaki uyum, istişare ve iyi ilişkilerden büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu'da İçişleri Bakanı Kutlu Evren'in, her zaman İskele bölgesine ayrı bir hassasiyet gösterdiğini, bölge Kaymakamı Ertuğrul Toroslu ile çok güzel bir uyum yakaladıklarını belirterek, "Bakanımızın ziyaretinden ve her daim yanımızda olmasından çok memnunuz, kendilerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederiz" dedi.

İçişleri Bakanı Kutlu Evren'e İskele ziyaretleri sırasında İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yesilırmak, bölge milletvekili Yasemin Öztürk, İçisleri Bakanlığı İskan Müsteşarı Gürkan Kara, İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, Merkez Kaymakamı Hüseyin Gültekin, Bakanlık Plan Proje Müdürü Erhan Akar ve İskele Muhtarlar Birliği Başkanı ve İskele Merkez Muhtarı Sermet Nereli'de eşlik etti.

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