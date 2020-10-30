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Kutlu Evren: “Milletimizin başı sağ olsun”

Kutlu Evren, İzmir’deki depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için taziye mesajı yayımladı...

30 Ekim 2020 Cuma 18:12
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Kutlu Evren: “Milletimizin başı sağ olsun”

Turizm ve Çevre Bakanı Kutlu Evren, İzmir’in Seferihisar İlçesi’nde yaşanan depremden ötürü Anadolu halkına taziye mesajı yayımladı.

Yaşanan üzücü olaydan ötürü hayatını kaybeden vatandaşlar için başta İzmir halkı olmak üzere Türk Ulusuna başsağlığı diledi.

Evren mesajında, İzmir’den gelen acı haberin Kıbrıs Türk Halkının da yüreğini dağladığını ve hepimizi derinden üzdüğünü belirtirken, "yaşanan depremden ötürü hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine ve yakınlarına sabır, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun” dedi.

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