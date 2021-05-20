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KUTLU OLSUN GENÇLER!

Ali Kişmir'in bugünkü köşe yazısı...

20 Mayıs 2021 Perşembe 09:35
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KUTLU OLSUN GENÇLER!

Dün bir kalabalık vardı!..
Ellerinde bayraklar, sokakta gençlik bayramını kutluyorlardı!..
En önde Ersin Tatar, arkasında ise hükümet yetkilileri ile bakanlıklara atanmış gençler!..
Bu Memleket Bizim Platformu’nun mitingine pandemiyi öne sürerek tepki koyan o çok duyarlı doktorlardan ve de gazetecilerden bu yürüyüş için “Tıs” çıkmadı!..
Aksine bazıları eline bayrağı alıp yürüyüşe katıldı!..
İsim falan verecek değilim!..
Gerek de yok!..
Millet zaten kimin ne olduğunu çok iyi biliyor!..
Tabipler Birliği’ni yerden yere vuranların dünkü kutlamalara alkış tutma sebebini de toplum çok net anlayabiliyor!..
-Yalakalık!..
Fakat benim esas konum bu değil!..
Dün yürüyen yüzlerce insanın neredeyse tamamı bu düzenden bir şekilde nemalanan kişilerdi!..
Ve de bu ülke gençliğini karanlığa iten, geleceğini çalan ve göçe zorlayan siyasiler!..
Hani ellerine bayrak alınca kamufle olduklarını sanıyorlar ama biz onları tanıyoruz!..
Daha geçtiğimiz ay Cenevre’de yaptıklarını unutmadık!..
İşsiz o kadar okumuş ve alanında uzman genç varken holigan partililerini atadıkları hep hafızamızda!..
Bu ülkede;
-Sokakta yatan...
-Çöpten topladıklarıyla beslenen...
-Kumara batağına düşen...
-Uyuşturucu illetine kapılan...
-İşsizsizlik yüzünden ailesinin verdiği harçlıkla tüm gününü belirsizlik içerisinde geçiren...
-Gelecek kaygısı yüzünden ülkesini terk eden...
-Yaşadığı düzenin kendisine yaptığı haksızlıklara dayanamayıp Depresyona giren ve tedavi gören...
-Daha da ileri gidip genç yaşta ya intihar eden ya da hastalanan gençler var!..
Tek suçları turuncu renge tapmamaları!..
Sloganların ve bayrakların değil bilimin bizleri ileriye taşıyacağına inanmaları!..
Savaşı değil barışı, ilhakı değil özgürlüğü savunmaları!..
Sahi siz dün hangi gençliğe sahip çıktınız ey büyük milliyetçiler?
Burada hayatlarını mahvettikleriniz mi yoksa İngiltere’ye kaçıp bir mutfakta tabak yıkamak zorunda olanların mı?
Siz suçlarınızı bayrağın, günahlarınızı dinin arkasına saklayanlarsınız!..
O nedenle dağdaki bayrak bile bu ülke gençliğine yaptığınız kötülükleri kapatmaya yetmez, boşuna uğraşmayın!..

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