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Kuvvet, yarın yeniden mahkemeye çıkartılacak!

06 Mayıs 2019 Pazartesi 18:59
Kuvvet, yarın yeniden mahkemeye çıkartılacak!
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Kamalı Haber

Girne’nin Ilgaz köyünde tartıştığı babasını bıçaklayan Sinan Kuvvet tutukluluk süresinin dolması üzerine bugün yeniden Girne’de mahkemeye çıkarıldı. Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde kontrolden geçirilen zanlı hakkındaki rapor hazır olmadığı için teminat duruşması bugüne ertelendi. Mahkeme, bugün yapılacak duruşmada doktorun da hazır olması yönünde direktif verdi.

Lapta Polis Karakolu’nda görevli polis memuru, Girne’ye bağlı Ilgaz Köyü’nde meydana gelen olayda 48 yaşındaki Sinan Kuvvet’in, tartıştığı 77 yaşındaki babası Neşet Kuvvet’i karın ve batın bölgesinden bıçaklayarak yaraladığını söyledi. Saat 12.30 sıralarında meydana gelen olay sonrası Neşet Kuvvet’in, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındığını kaydeden polis, yaralının durumunun iyi olduğu bildirdi. Polis, zanlının olaydan sonra tutuklandığını belirterek, daha önce Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde tedavi gördüğünü belirtti. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde yatırıldığını ve kontrolden geçirildiğini ancak cezai ehliyeti olup olmadığına dair raporun henüz hazır olmadığını ifade etti.

Polisin şahadeti üzerine mahkeme raporun hazır olması için duruşmayı yarına erteledi. Mahkeme ayrıca bugünkü duruşmada zanlıyı kontrol eden doktorun hazır olması yönünde direktif verdi.

Yarın yeniden mahkemeye çıkarılacak olan zanlı Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde gözetim altında tutulacak.

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