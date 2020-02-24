Meteoroloji Dairesi, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bugün saat 17.00’ye kadar devam edeceğini duyurdu.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamada, bölgede beklenen yağışların kuvvetinin yer yer 21-50 km/m2 olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.
Kuvvetli yağış devam edecek
Meteoroloji Dairesi, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bugün saat 17.00’ye kadar devam edeceğini duyurdu.
24 Şubat 2020 Pazartesi 10:09
Meteoroloji Dairesi, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bugün saat 17.00’ye kadar devam edeceğini duyurdu.